Kylie Jenner expone sus encantos en bikini dorado junto a la piscina

Estados Unidos.- Una guerra constante viven las hermanas del clan Kardashian-Jenner por robarse la atención del mundo entero, pero quien ha logrado destronarlas a todas es Kylie Jenner, la menor y la más seguida en Instagram.

A través de su perfil oficial en la plataforma de fotografías y videos, la empresaria estadounidense expuso sus delirantes encantos frente al lente de la cámara en traje de baño y desde la piscina que tiene en el primer piso de su mansión en Holmby Hills, en el distrito Westwood.

La estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians posó desde su piscina en un bikini dorado de dos piezas con el que evidenció el tremendo físico que posee a los 23 años de edad, para el que trabaja arduamente todos los días.

Y es que Kylie Jenner ha evidenciado ante sus millones de seguidores en Instagram que día con día se enfoca en hacer sus rutinas de ejercicio para mantener una figura de ensueño, lo que acompaña de una buena alimentación por una dieta enfocada en mantenerse en la forma ideal.

La madre de Stormi Webster y pareja sentimental de Travis Scott compartió algunas imágenes desde un camastro con poses que evidenciaron su maravillosa figura, pero también algunas imágenes más cercanas, esto en otra publicación.

En la otra publicación Kylie Jenner muestra a detalle su traje de baño, que es justamente de la línea de su hermana Khloé Kardashian y su marca Good American, que gran sensación está causando en Estados Unidos y algunos otros países.