Kylie Jenner festeja el cumpleaños de Travis Scott y le pide otro bebé

Kylie Jenner celebró en grande el cumpleaños de su esposo Travis Scott junto a él. El rapero nacido en Texas cumple este 30 de abril, 28 años de edad.

Entre los regalos con los que Kylie Jenner sorprendio al padre de su hija Stormy fue una publicación en Instagram donde compartió inéditas fotos juntos y además le dedicó un pícaro mensaje donde le pide ¡tener otro bebé!

¿Qué le respondió Travis a su amada esposa? La respuesta causó revuelo en redes sociales, ya que ambos utilizaron doble sentido.

"Verte evolucionar para convertirte en el compañero, amigo, hijo y padre que eres hoy ha sido muy satisfactorio. Mi vida, mi mejor amigo, mi esposo, mi todo en uno. Te amo y estoy orgullosa de ti. Feliz, feliz cumpleaños! Vamos a #%$& y a tener otro bebé".

"Let's fuck around and have another baby", fue la frase final con la que Kylie terminó el mensaje en ingles.