Kylie Jenner habló de la muerte de George Floyd y dice temer por Stormi

Estados Unidos.- Kylie Jenner compartió algunas palabras sobre la muerte de George Floyd en Minneápolis, que ha indignado al mundo, y también expresó su temor por el crecimiento de su hija Stormi Webster.

La estrella de 'Keeping Up With The Kardashians' quiere un futuro mejor para su hija Stormi, de dos años, después de quedar sorprendida por las imágenes de la muerte de Floyd a manos de policías en Minneápolis.

Kylie, de 22 años, escribió en Instagram, "desde que vi el video más devastador y completamente desgarrador que muestra el asesinato de George Floyd a principios de esta semana, no he podido sacar su rostro y sus palabras de mi mente".

Al expresar sus preocupaciones sobre Stormi, a quien comparte con su ex novio Travis Scott, Kylie dijo:

Temo por mi hija y espero un futuro mejor para ella. Mi corazón se rompe por la familia y amigos de George Floyd.

"Habla hace mucho tiempo para el resto de nosotros. En este momento estamos lidiando con dos horribles pandemias en nuestro país, y no podemos sentarnos e ignorar el hecho de que el racismo es una de ellas ".

La celebridad aclaró que ella nunca sentirá el miedo que la comunidad afroamericana siente, sin embargo declaró que así es como deberían vivir ellos, sin ningún tipo de temor.

Nunca experimentaré personalmente el dolor y el miedo que sufren muchas personas afroamericanas en todo el país, todos los días, pero sé que nadie debería tener que vivir con miedo y nadie merece una muerte como George Floyd y muchos otros, agregó.

No es #Chile, son los 4 días de rebelión en #Minneapolis por el asesinato de George Floyd en varias ciudades.#JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/B7hMHi3KLP — Salvador Soler (@SalvadorSoler10) May 30, 2020

Por su parte, Jenner agregó que es tiempo de que la gente que vive en tranquilidad también tiene que alzar la voz, debido a que el racismo es un elemento que también ha arrebatado vidas.

Alcanzar el máximo es mucho tiempo para el resto de nosotros. Actualmente estamos lidiando con dos horribles pandemias en nuestro país, y no podemos sentarnos e ignorar el hecho de que el racismo es una de ellas, aseveró.

Te puede interesar:

Fallece a los 93 años la madre de Patricia Reyes Spíndola

¿Ya viste las primeras imágenes de Robert Pattinson como Batman?

Johnny Depp desea darle vida a Cantinflas porque lo admira bastante