Kylie Jenner le dice adiós a reality familiar de manera atrevida

Luego de darse a conocer el fin del reality show Keeping Up with the Kardashians, las hermanas Kardashian Jenner han mostrado su sentir en redes sociales, pero quien lo hizo a su manera y de una forma muy atrevida fue Kylie Jenner de 23 años de edad.

Resulta que Kylie Jenner lejos de ponerse sentimental como su hermana mayor, Khloé Kardashian decidió tomarse una foto muy sexy en el comedor de su hogar, donde mostró las curvas que tiene, pues para quién no lo sepa, sus curvas son una de las más sensuales de toda la familia.

La foto de la joven empresaria, Kylie Jenner, alcanzó más de 5 millones de likes y varios comentarios de todo tipo superando los 27 mil, ya que la estrella de televisión tiene fans por todo el mundo, por lo que no se resistieron a la belleza de su cuerpo.

En la imagen se puede ver a Kylie Jenner con un traje pegado de pies a cabeza en color negro y con varios agujeros, por lo que se puede apreciar a simple vista la ropa interior que tenía la socialité, quien también usó unos lentes para combinar su llamativo diseño.

"Este look espero que publiques algunas fotos de tu viaje de cumpleaños", "Cuéntanos sobre la colección de cumpleaños", fueron algunos de los comentarios que le lanzaron a Kylie Jenner, quien está a unas horas de cumplir 24 años, por lo que muchos de sus fans se están preguntando que hará la bella chica.

Kylie Jenner lejos de mostrarse deprimida como otras celebridades debido a la pandemia de coronavirus, está disfrutando al máximo la cuarentena, ya que se la ha pasado viajando o relajándose en la alberca de su casa junto a su hija Stormi, con quien siempre se le ve acompañada.

En otra foto Kylie Jenner apareció con un pantalón tipo deportivo en color rojo, con el cual mostró su pequeña cintura, pues combinó dicha prenda llamativa con un top muy atrevido, ya que mostraba un poco de escote.

Dicha foto alcanzó más de 9 millones de likes, ya que una vez más Kylie Jenner vuelve a sacar la sensualidad que tiene y es que ni el haber tenido una bebé le impidió conseguir la tremenda figura que se carga, dejando en claro que sigue siendo una de las mujeres más sexys del mundo, además de millonaria.

El fin de Keeping Up with the Kardashians

Fue la matriarca del clan, Kris Jenner, quien aseguró que el reality show de las Kardashian finaliza para siempre, debido a diversas situaciones, entre ellas la pandemia, por lo que sus fans de inmediato reaccionaron a la publicación que hizo la madre de Kim Kardashian en redes sociales.

Para nuestros increíbles fans Con el corazón pesado hemos tomado la difícil decisión como una familia de despedirnos de Keeping Up with the Kardashians. Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos shows de spin-off, estamos más que agradecidos a todos ustedes que nos han visto durante todos estos años - a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas, y las muchas relaciones e hijos. Siempre valoraremos los maravillosos recuerdos e incontables personas que hemos conocido en el camino.