Kylie Jenner luce como una Diosa en atuendo de cuero color café

Estados Unidos.- Kylie Jenner se convirtió en un deleite para la mirada en Instagram, pues la joven socialité se dejó ver en un sensacional atuendo de cuero en color café con el que se robó una vez más la atención de todos en las redes sociales, luciendo como toda una Diosa.

La empresaria e influencer de moda y maquillaje acudió a su perfil de Instagram para compartir algunas fotografías de una salida que tuvo en la que lució un atuendo de infarto, pues combinó unos pantalones con un corsé hechos de cuero para marcar su figura a la perfección y terminó por hacer una excelente combinación, por la que ha recibido miles de halagos y buenos comentarios.

Para complementar este hermoso look, Kylie peinó su cabello en una larga trenza que seguramente logró gracias a la ayuda de extensiones de cabello que, como ya muchos saben, son algo que no debe hacer falta en un buen look de la estrella y también agregó un bolso pequeño en color café y de cuero, pero con estampado de cocodrilo, dejando a todos encantados una vez más.

A la socialité se leve posando desde la sala de su mansión ubicada en Calabasas, California, Estados Unidos, y promociona su nueva colección navideña de maquillaje que ha causado furor en Internet, ya que se trata de una colaboración con el Grinch, el personaje verde que todos conocen y quiso robarse la Navidad de Who-Ville.

Recordemos que hace algunos días Kylie Jenner causó gran emoción entre sus fanáticos al revelar que este año adelantará la Navidad y lo hará de la forma más épica, pues se juntó con la marca oficial de The Grinch y dejó a todos sin habla al lucir en un fenomenal atuendo en color verde que encantó a todos, revelando que de eso se trata su nueva colección de maquillaje.

Como siempre a la moda y en tendencias, Kylie trae de vuelta lo retro y se mete en la piel de este personaje que busca robarse la Navidad en su película, misma que cada año es emitida en distintos canales y todos aprovechan la temporada para revivir aquel momento de su infancia cuando conocieron a este verde hombre de la Who-Ville que odiaba la festividad.

La madre de Stormi Webster no perdió la oportunidad de darlo todo en esta colaboración, pues hizo la revelación en las redes sociales y dejó a todos maravillados. Para el empaque en donde se enviarán estos productos eligió el concepto de todos los objetos de la Who-Ville, en modos distorsionados y colores llamativos, por si fuera poco, incluyó relleno de peluche en las paredes de este, dejando a todos soñando con la colección.

Una vez se abre la caja puedes encontrar un libro que se abre por la mitad en el que tiene la frase de portada: "How the Grinch stole the Christmas" ("Cómo el Grinch se robó la Navidad") y al abrirlo quedan al descubierto los increíbles productos y diseños con los que encantó a todo previo a la temporada decembrina.

Será el próximo 19 de noviembre cuando salga a la venta la colección llamada "Kylie x The Grinch" y todos están impacientes por tenerla entre sus manos, ya que se incluyen las mejores fórmulas y productos de la línea de Kylie, así como increíbles diseños y artículos en edición limitada que todo fiel seguidor de la joven debe tener.