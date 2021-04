Kylie Jenner luce su coqueta figura en ajustado pantalón de cuero color rojo

Estados Unidos.- Cuando de llamar la atención se trata, quién mejor que Kylie Jenner para llevarse la corona, pues la hermana menor del clan Kardashian-Jenner cada que tiene la oportunidad deja en claro que es la reina de Instagram y por qué se ha convertido en la mujer con más seguidores de la plataforma y hoy no ha sido la excepción.

A través de su perfil en la plataforma de fotografías y videos, la socialité Kylie Jenner dejó flechados a sus millones de seguidores, pues modeló un impresionante atuendo en color rojo que marcó a la perfección esa figura envidiable que tiene y que le ha valido bastantes elogios.

En las fotografías que compartió Jenner podemos verla posando en su patio con un asfixiante pantalón rojo de cuero que elevó la temperatura, pues se le marcó todo, y lo acompañó de un corto top del mismo color con una sola manga que tenía algunos cortes de moda.

"Dejándolos en rojo", fue lo que escribió la estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians, dejando en claro que la es suya con tan tremendas imágenes haciendo una mirada coqueta para la cámara y recibiendo bastantes comentarios positivos.

Kylie Jenner volvió a presumir su impresionante figura con este ajustado atuendo, pues hace apenas un día hizo de las suyas con otro outfit que marcó todo su cuerpo, pues era de una tela muy delgada y ajustada, por el que recibió todo tipo de halagos, a los que ya debe estar acostumbrada.

En las otras fotografías, Kylie optó por un estilo mucho más futurista y posó frente al lente de la cámara con un ajustado body en colores negro, azul y morado para dejar a sus fanáticos sin habla. Este ajustado atuendo marcó sus curvas y atributos a la perfección que dejó a todos soñando con ella.

Otro dato sorprendente es que Kylie decidió dejar de lado su larga melena ondulada para probar un corto a la altura del mentón e hizo que todos soñaran con volverla a ver con este tipo de cortes con los que se distinguía entre sus hermanas, pero no fue así, pues hoy volvió a colocarse sus extensiones y las lució muy orgullosa.