Estados Unidos.- Kylie Jenner lo hace de nuevo y logra ser el centro de atención, en esta ocasión la socialité de 23 años ha deslumbrando a sus millones de seguidores a plena luz del día al posar en un diminuto traje de baño aterciopelado en color gris con el que deja muy poco a la imaginación y también marca tendencia, haciendo que las prendas de este tipo no sólo sean utilizadas para blusas, faldas o pantalones, sino también para trajes de playa y piscina.

La joven sigue los pasos de su hermana mayor Kim Kardashian, no sólo en el ámbito laboral, sino en moda, ya que la estrella principal del reality show Keeping up with the Kardashians también gusta de utilizar este estilo de prendas para sus visitas a la playa o algunos días en la fresca piscina que tiene en su hogar, donde pasa los días más felices y entretenidos junto a su esposo Kanye West y sus hijos; North, Saint, Chicago y Psalm.

Kylie, por su lado, disfruta tiempo de calidad al lado de su pequeña Stormi, fruto de su amor con el rapero Travis Scott, y quien ha recibido miles de halagos en Internet por ser una niña muy bien educada, así como la joven, a quien destacan como la mejor mamá dentro del mediático clan Kardashian-Jenner.

Kylie Jenner luce su torneado cuerpo en diminuto traje de baño de terciopelo. Foto: Instagram

La curvilínea mujer no sólo es una famosa modelo y exitosa empresaria, también tiene una de las figuras más envidiables dentro del medio del entretenimiento y esto lo puede demostrar con facilidad al vestir cualquier prenda que se le antoje, porque además es muy versátil a la hora de variar prendas, estilos, maquillajes y hasta estilos de cabello.

En esta ocasión Kylie luce una larga cabellera en color rubio con algunas luces en castaño, que sin duda la han hecho lucir fantásticas. En la fotografía que compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria se acercó a los ocho millones de me gustas al utilizar un traje de baño que dejó a todo el mundo paralizado y se robó más de un suspiro, ya que mostró un cuerpazo de envidia.

Por si fuera poco, la socialité también ha logrado fascinar con un accesorio a la cintura, el cual se dejó ver rodeando su hermosa figura y siendo utilizado por dentro de lo que llevaba puesto. Se trata de una cadena en color dorado muy delgada que es una de las tendencias fuertes este 2020, no sólo para los trajes de baño, sino para estilizar diferentes atuendos.

Kylie Jenner pone a la moda las cadenas y accesorios para el cuerpo. Foto: Instagram

Como ya se sabe, Kylie Jenner ha acudido al cirujano plástico en distintas ocasiones, una de las primeras fue para hacer sus labios más gruesos y voluminosos, lo que le generó millones de críticas al principio de su carrera, ya que aseguraban era muy pequeña para tocarse y "dañarse" el rostro de esta manera.

Sin embargo, con el paso del tiempo todo fue cambiando, hasta su cuerpo, pues comenzó a tocar su físico una vez aceptó sus inseguridades. La socialité ha acudido a distintas técnicas y cirugías para lucir como lo hace ahora, apenas en el rostro encontramos arreglos como bichectomía, rellenos y botox.

Su cuerpo fue lo siguiente por ajustar y hacer a su manera, Kylie se ha hecho liposucción para su figura, aumento de glúteos y pechos y hasta lipoescultura para marcar sus caderas, abdomen y brazos. Sin dejar de lado que ha logrado mantener todo como se debe haciendo ejercicio y manteniendo una vida saludable.

Para nadie es un secreto que Kylie Jenner ha acudido al cirujano plástico para obtener el cuerpo de sus sueños. Foto: Instagram

Pero no sólo Ky ha hecho esto con su cuerpo, sus hermanas también han acudido al cirujano por distintos procedimientos, entre los que se destacan, y pueden confirmarse, liposucción, lipoescultura, botox, colágeno, aumento de pechos, caderas, glúteos y labios.