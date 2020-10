Kylie Jenner luce tierna con sus colitas de colegiala

Estados Unidos.- Con un estilo muy tierno, Kylie Jenner se convierte en el centro de atención en las redes sociales tras dejarse ver con colitas de colegiala en un atrevido look que dejó a todos encantados. La socialité dijo sentirse muy linda y logró recibir más de cinco millones de me gustas en la publicación.

La estrella del reality Keeping Up with the Kardashians, y hermana menor del clan Kardashian-Jenner, compartió en Instagram una fotografía donde posó con las manos en su abdomen y una mirada muy reveladora mientras vestía unos jeans de mezclilla en color claro, un top blanco con bolsas en frente, dos colitas con el cabello ondulado y un maquillaje juvenil en tonos amarillos y rosas.

Gracias a su belleza y gran sentido de la moda, la socialité recibió miles y miles de halagos, en donde sus fanáticos, amigos y colegas de trabajo dejaron sus mejores mensajes dedicados a la joven quien luce de lo más tierna con esas colitas de colegiala, quien momentos más tarde compartió otra fotografía con el mismo look, pero esta vez fue un close up con el que dejó a todos impactados.

Kylie Jenner imponiendo moda con su nuevo peinado de colegiala. Foto: Instagram

Sin duda, este peinado que se utilizaba comúnmente para cuando las menores asistían a la escuela se ha vuelto toda una tendencia y por supuesto, nadie quiere perder la oportunidad de estar al último grito de la moda. Artistas como Ariana Grande, Demi Lovato, Cardi B y Kim Kardashian se han dejado ver con este peinado y ahora todos quieren utilizarlo.

Además de ser una mujer muy influyente, Kylie es sin duda una muy buena madre para su hija Stormi Webster, fruto de su amor con el rapero Travis Scott, de quien se ha separado desde hace tiempo y no se conoce más sobre su relación sentimental. Lo anterior lo ha evidenciado en las redes sociales, donde comparte distintas aventuras y experiencias junto a la pequeñita de dos años de edad.

Recientemente Kylie Jenner y Stormi se juntaron la cocina de su casa a grabar un video para su canal oficial de YouTube, en este decidieron cocinar galletitas con la temática de Halloween y la pequeña demostró su gran habilidad para la cocina al igual de su madre, además de su inteligencia a la corta edad que tiene, pues la vimos hablando casi de forma clara con su madre a lo largo de este video.

Después de dos días de su publicación, el video cuenta con más de ocho millones de reproducciones y miles de comentarios de parte de sus fanáticos, quienes quedaron enamorados de la forma de ser de Stormi, una actitud que la misma Kylie le ha inculcado en su corta vida.

Kylie Jenner y Stormi Webster cocinan galletas de Halloween. Foto: Instagram

Pero Kylie Jenner, además de ser una excelente madre para su hija, es también una gran influencia para muchas mujeres del mundo, ya que comparte a través de Instagram consejos de moda, maquillaje y belleza con sus millones de seguidores, sin duda una persona muy interesante que vale la pena tener entre los que seguimos.

A los 23 años, Jenner es una exitosa empresaria, pues cuenta ya con distintas variedades que alguna vez la hicieron colocarse como la mujer billonaria más joven del mundo, se trata de su línea de maquillaje Kylie Cosmetics, que más tarde logró ampliar con mercados en cuidado facial y hasta lociones corporales junto a su hermana, la gran Kim Kardashian.

Actualmente Jenner es una de las estrellas favoritas de todo el mundo, así como la influencer y youtuber que más ayuda cuando de moda y belleza se habla, motivo por el que su fama y popularidad parece que nunca van a terminar, ya que siempre mantiene a todos al día con su vida privada y profesional.

Nacida en Los Ángeles, California, Estados Unidos, un 10 de agosto de 1997, Kylie Jenner quien ahora tiene 23 años de edad, es hija de Kris y Caitlyn Jenner, ésta última antes conocida como Bruce Jenner, un importante atleta de Estados Unidos. A su corta edad, la joven se ha convertido es una importante empresaria, socialité, diseñadora y modelo estadounidense.

Kylie Jenner es la menor de las hijas de Caitlyn y Kristen, esta última madre de Kourtney, Kim, Khoé y Robert Kardashian y Kendall Jenner, también representante de todos sus hijos y una influyente figura pública. Por el lado de su padre, la atleta Caitlyn Jenner, Kylie tiene tres medios hermanos mayores; Brandon, Brody y Burton, y una hermana mayor; Cassandra Jenner, con quienes mantiene una muy buena relación.