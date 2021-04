Kylie Jenner marca muy bien sus curvas haciendo este curioso ejercicio

Estados Unidos.- No hay día de descanso para Kylie Jenner, ni siquiera los domingos, pues la socialité compartió el día de ayer algunos videos ejercitándose, lo que la ha ayudado a mantener una figura de envidia y muy bien marcada, así que revela sus más íntimos secretos para lograr un cuerpazo como el suyo.

En una de sus recientes historias en Instagram, la socialité apareció haciendo un curioso ejercicio que se nota que marca muy bien sus curvas, pues se le pudo ver colgada de un aparato que la ayuda a ejercitar múltiples áreas de su cuerpo como los brazos, piernas, abdomen y glúteos.

La estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians mostró primero su atuendo deportivo en un breve video; un conjunto de leggins y top en color amarillo que marcaron muy bien su figura, para posteriormente evidenciar el aparato en el que estaría ejercitándose junto a su hermana mayor Kourtney Kardashian.

Finalmente, mostró cómo hacer ejercicio en este curioso aparato que a muchos hizo recordar la película de "50 Sombras de Grey", debido a su peculiaridad y unos sostenedores muy únicos. Kylie desató todo tipo de reacciones, la mayoría positivas y muchas riéndose por no saber cómo funcionaba su aparato.

En un corto video también compartido a través de sus historias de Instagram, la dueña del imperio de Kylie Cosmetics aparece colgada de este aparato mientras se estira para ejercitar piernas, glúteos, abdomen y brazos, evidenciando un físico de impacto, pues ha logrado tonificar todo su cuerpo de una manera espectacular.

Pero con un gran día repleto de ejercicios también viene un momento de descanso y para Jenner fue esa misma noche, pues decidió salir a dar un paseo con sus más cercanas amigas y tomar algunas bebidas que parecían ser de guanábana o lichi.

Aunque todo parece indicar que Kylie Jenner no terminó por romper la dieta, pues fue una sola bebida con la que se deleitó y cenó de lo más saludable, tal y como ya se ha acostumbrado, pues en los últimos meses ha demostrado que ahora ha cambiado su estilo de vida y esto se ha visto reflejado en su físico.