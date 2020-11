Estados Unidos.- Kylie Jenner, hermana menor del clan Kardashian-Jenner y estrella del reality show Keeping up with the Kardashians, continúa siendo una mujer que no escatima en gastos, por lo que ahora la podemos ver luciendo un increíble modelo firmado por LaQuan Smith desde el patio de su mansión valuada en $36.5 millones de dólares, ubicada en Holmby Hills, California, Estados Unidos.

La multimillonaria, cuya fortuna está por debajo de los $900 millones de dólares, lució sensacional en las redes sociales, haciendo una pose imponente y subtitula la publicación: "¿Cena en la mía?", invitando a sus seguidores a cenar a su increíble hogar.

Kylie Jenner, quien ha ganado gran parte de su fortuna gracias a su faceta como empresaria y su incursión en el mundo del maquillaje, modeló una blusa de seda en color rojos con unos fascinantes pantalones metálicos en color naranja de cintura alta, prendas de la colección de LaQuan Smith SS 21 y unas sandalias de tacón alto seleccionadas exclusivamente por la estilista Jill Jacobs.

Kylie Jenner modela atuendo de LaQuan Smith en su mansión de $36.5 millones de dólares. Foto: Instagram

Como de costumbre, su rostro estuvo detallado y embellecido a manos de su artista profesional de maquillaje Ariel Tejada y su cabello, que ahora es un increíble diseño de mechones rubios y oscuros con un largo dominante fueron hechos por el estilista Jesús Guerrero, mientras que sus extensiones son de cabello virgen de origen ruso tratado por Violet Teriti.

Las fotografías que compartió la socialité en Instagram, su red social favorita y en la que tiene más de 200 millones de seguidores, cantidad que sobre pasó recientemente y por la que fue felicitada al ser una de las personas más seguidas en todo el mundo, fueron tomadas el viernes pasado mientras se dirigía a cenar a Beverly Hills con sus amigos.

Así de radiante se ve Kylie Jenner en un modelo de LaQuan Smith. Foto: Instagram

Recordemos que actualmente, Kylie Jenner es una de las estrellas favoritas de todo el mundo, así como la influencer y youtuber que más ayuda cuando de moda y belleza se habla, motivo por el que su fama y popularidad parece que nunca van a terminar, ya que siempre mantiene a todos al día con su vida privada y profesional.

Y en estos momentos se encuentra promocionando su increíble colección navideña de maquillaje. Este año la socialité decidió unir fuerzas con Dr. Seuss para crear una colección de Navidad inigualable, inspirada en el mítico personaje verde y gruñón de "Villa Quién", quien es el mayor enemigo de la festividad más importante del año y sin suda, un clásico infantil que tiene encantados a chicos y grandes desde que vio la luz, esto gracias a la creatividad, el humor negro y el buen corazón que plasmaron en el filme.

Con toda una temática inspirada por completo en el Grinch, Kylie Jenner añadió los mejores productos y las mejores fórmulas a este increíble proyecto con el que tiene fascinados a todos, productos como labiales, paletas de sombras, glosses, iluminadores y delineadores líquidos que, como siempre, son de la mejor calidad.

Luce hermosa Kylie Jenner en su colección con The Grinch. Foto: Instagram

Pero esto no lo es todo, también está en medio de las buenas ventas de su primera línea de productos para el baño, en donde se incluyen sales de baño, exfoliante, jabón espumoso y hasta velas aromáticas, dejando a todos con ganas de adquirirlos y utilizarlos en casa.

El anuncio ha dejado a todos sus fanáticos soñando, ya que la decisión de Kylie por ampliar su línea de productos es la mejor opción durante estas épocas previas a Navidad en donde todos buscan regalos para todos los gustos y pasiones.

La nueva colección de Kylie Jenner de baño ha dejado a todos soñando. Foto: Instagram

Por si esto fuera poco, la joven madre de Stormi Webster también ha anunció el lanzamiento de un calendario de adviento para el día 12 de noviembre, el cual se agotó en el mismo día de su lanzamiento, pero este venía en forma de corazón y decidió lanzar 100 de estos para enviarlos de forma aleatoria a quienes lo compraran en dicho día, ofreciendo así un producto con un toque muy personal.

Kylie Jenner firmó algunos calendarios de adviento para sus fanáticos. Foto: Instagram

Cabe mencionar que Kylie Jenner, además de esta colección, ha sido constante y ha estado enfocada por completo en su marca, donde podemos encontrar distintos productos como labiales, glosses, sombras, polvos, delineadores, exfoliantes, serums, pomada para labios, lápices de ceja, selladores de maquillaje y brochas, sólo por mencionar algunos.