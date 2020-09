Kylie Jenner motiva a sus fans a registrarse y votar en el mejor traje de baño

Estados Unidos.- Kylie Jenner se lució como nunca, con la intención de motivar a sus seguidores a registrarse y votar para las elecciones presidenciales del próximo 03 de noviembre, decidió compartir unas imágenes en traje de baño que roban suspiros a más de uno, pues posa luce de lo más hermosa y atractiva que ha alcanzado los tres millones de reacciones.

Utilizando sus influencias en redes sociales, Kylie, quien cuenta con 196 millones de seguidores, invita a sus fans a registrarse y votar y "hacer un plan para votar juntos", mientras posa con el que probablemente es el mejor traje de baño que ha modelado, pues además de estar diseñado con los colores de moda, su corte resalta la figura de la socialité.

Una vez más la más joven del mediático clan Kardashian-Jenner es el centro de atención, pues luciendo de lo más hermosa y radiante deja en claro que es la mamá más hermosa de todo el mundo y que su fama no sólo es para que volteen a verla, sino para ayudar a distintas causas sociales.

De lo más hermosa y radiante luce Kylie Jenner en sus recientes fotografías. Foto: Instagram

Esta no es la primera vez que la joven de 23 años hace algo de este tipo para captar la atención de sus seguidores y así pedirles ayuda con ciertos temas, pues en distintas ocasiones la hemos visto robarse la atención de todos para hacer una petición que sea a beneficio de los demás.

La hermana menor del clan Kardashian-Jenner acostumbra siempre a compartir imágenes de este tipo, donde luce su curvilínea y envidiable figura con atuendos que no dejan mucho a la imaginación, uno de los motivos por los cuales es una de las estrellas más seguidas en Instagram con 196 millones de seguidores.

Jenner, madre de Stormi Webster, fruto de su amor con el rapero Travis Scott, comparte a través de Instagram consejos de moda, maquillaje y belleza con sus millones de seguidores, sin duda una persona muy interesante que vale la pena tener entre los que seguimos.

A los 23 años, Kylie Jenner es una exitosa empresaria, pues cuenta ya con distintas variedades que alguna vez la hicieron colocarse como la mujer billonaria más joven del mundo, se trata de su línea de maquillaje Kylie Cosmetics, que más tarde logró ampliar con mercados en cuidado facial y hasta lociones corporales junto a su hermana, la gran Kim Kardashian.

Actualmente Jenner es una de las estrellas favoritas de todo el mundo, así como la influencer y youtuber que más ayuda cuando de moda y belleza se habla, motivo por el que su fama y popularidad parece que nunca van a terminar, ya que siempre mantiene a todos al día con su vida privada y profesional.

El mejor traje del baño es el que tiene Kylie Jenner. Foto: Instagram

Kylie Kristen Jenner, de 23 años, nació en el seno de una importante familia de los Estados Unidos, una familia que más tarde se convertiría en la más mediática del mundo, se trata de las Kardashian-Jenner, exitosos tras el reality show que presentaban para E!, "Keeping up with the Kardashians" y después de más de una década terminarán en 2021.

Nacida en Los Ángeles, California, Estados Unidos, un 10 de agosto de 1997, Ky es hija de Kris y Caitlyn Jenner, ésta última antes conocida como Bruce Jenner, un importante atleta de Estados Unidos. A sus 23 años, la joven se ha convertido es una importante empresaria, socialité, diseñadora y modelo estadounidense.

Kylie Jenner es la menor de las hijas de Caitlyn y Kristen, esta última madre de Kourtney, Kim, Khoé y Robert Kardashian y Kendall Jenner, también representante de todos sus hijos y una influyente figura pública. Por el lado de su padre, la atleta Caitlyn Jenner, Kylie tiene tres medios hermanos mayores; Brandon, Brody y Burton, y una hermana mayor; Cassandra Jenner, con quienes mantiene una muy buena relación.

Actualmente es una importante figura del medio del espectáculo, madre de Stormi Webster, fruto de su amor con el rapero Travis Scott, de quien se ha separado desde hace tiempo y aunque no se conoce más sobre su relación sentimental, la joven en distintas ocasiones ha dado a entender que tiene algo con alguien, pero es una relación secreta, probablemente para evitar la presión de los medios de comunicación.