Kylie Jenner muestra imágenes inéditas de su hija Stormi.

La empresaria Kylie Jenner y el rapero Travis Scott muestran por vez primera imágenes nunca antes vista de su hija Stormi, quien nació el pasado 1 de febrero de 2018. Las comparten a través de sus respectivas redes sociales.

Stormi Webster, siendo bebé, ya es muy famosa, y es que se trata de la primera hija de la famosa empresaria Kylie Jenner y del no menos famoso cantante Travis Scott. Salen a la luz algunos detalles de lo que fue su nacimiento.

Kylie Jenner comparte unas tiernas imágenes del documental de Netflix sobre la vida del rapero, llamada "Mom I can Fly", en su Instagram, y sus seguidores se manifiestan encantandos.

En el vídeo, Travis Scott aparece en una silla tomando de la mano a Kylie Jenner y luego la manita de la bebé, mientras la modelo está al lado de su pequeña hija.

Travis Scott se ve también feliz de la vida abrazando a algunos de sus amigos, quienes lo acompañan en el hospital, justo el día en que nació la bebé.

Kylie Kristen Jenner es el nombre completo de la joven mamá, quien es originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y nace el 10 de agosto de 1997.

Kylie es una socialité, empresaria, diseñadora y modelo. Se hace famosa en la prensa rosa y en programas televisivos de vanidad a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian, Keeping Up with the Kardashians.

Jenner, con un patrimonio neto de mil millones de dólares, se convirtió en 2019 en la milmillonaria más joven de la historia a los 21 años de edad, superando el récord establecido por Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, quien se volvió milmillonario a los 23 años.

Travis, por su parte, tiene por nombre completo Jacques Berman Webster II y nació en Houston, Texas, Estados Unidos, el 30 de abril de 1991, según información en su biografía.

Después de abandonar la universidad, Webster se mudó a Nueva York para arrancar su carrera musical. Sus padres no querían que se dedicara a la música y dejaron de ayudarlo económicante. Luego volvieron a ayudarlo.

Travis es un rapero, compositor y productor musical. En 2012 firmó su primer contrato con Epic Records. En noviembre de ese mismo año, Scott firmó un acuerdo con Kanye West, por su aparición en el álbum de 2012 Cruel Summer.

Su éxito y carrera como cantante creció con el paso de los años.