Estados Unidos.- En varias ocasiones la socialité estadounidense, Kylie Jenner, ha mostrado sin pena alguna una de las más grandes cicatrices que tiene en su cuerpo, por la cual nunca se ha sentido acomplejada, al contrario, le gusta lucirla y lo hace cada vez que tiene la oportunidad.

Recientemente volvió a lucir dicha cicatriz, misma que la tiene en la pierna izquierda y es de un tamaño considerable, incluso, reveló en una entrevista que con el paso del tiempo esta se ha hecho mucho más pequeña. La socialité de 23 años presumió esta marca de sus aventuras infantiles en un diminuto atuendo color blanco.

A través de Instagram la hermosa hermana menor del clan Kardashian-Jenner lució su envidiada figura en un atuendo compuesto por una ajustada blusa manga larga y unos diminutos shorts en color blanco, mientras utilizaba media coleta alta y el cabello ondulado, luciendo como toda una diosa sin importar la sencillez de su vestimenta.

Kylie Jenner muestra su gran cicatriz en diminuto atuendo blanco

Sentada en su sala y cruzada de piernas, la empresaria dueña del imperio Kylie Cosmetics lució aquella cicatriz que mide más de diez centímetros, adorna sus piernas y que se hizo cuando apenas era una niña mientras jugaba con su hermana Kendall Jenner.

¿Cómo se hizo la cicatriz Kylie Jenner? Durante una entrevista con GQ de Estados Unidos, la madre de Stormi Webster reveló que apenas tenía cinco años cuando sufrió un accidente que marcó su cuerpo de por vida. "Cuando tenía cinco años, mi hermana y yo estábamos jugando a las escondidas y me escondí atrás de una gran verja. Después de un rato que mi hermana no me encontraba, tuve que subir y pasar por una vara filosa que sobresalía de la puerta. Me resbalé y la vara se metió dentro de mi pierna. Traté de sacármela, pero sólo rasgó más mi pierna", relató.

Kylie Jenner, en más de una ocasión ha lucido por todo lo alto su cicatriz, con atuendos que la dejan al descubierto como vestido, faldas, shorts o trajes de baño, pues para ella es el recuerdo de cuando era una niña y lo mucho que le gustaba explorar el mundo.

Recientemente, la menor del clan Kardashian-Jenner le dijo adiós a una importante etapa de su vida; las grabaciones del reality show familiar "Keeping up with the Kardashians", pues el programa terminará este año 2021, después de 19 temporadas y 269 capítulos emitidos desde el 14 de octubre hasta el presente año.

Como era de esperarse, a familia no pudo evitar lucir de lo mejor durante la grabación del último episodio de la serie, luciendo espectaculares atuendos firmados por las más prestigiadas marcas de moda y Kylie no se pudo quedar atrás, ya que lució un impactante outfit en color perla.

El radiante atuendo de Kylie Jenner para el final de Keeping up with the Kardashians

"El último día filmando", compartió la joven empresaria mientras posa en su mansión en corsé y pantalones acampanados, tacones blancos, gabardina en mano y una larga trenza con ese cabello color rojo que se ha convertido en uno de sus looks favoritos, pues deja de lado su emblemático color negro y el castaño que utilizó durante los últimos meses con luces y tonalidades rubias.

Apenas 10 años de edad tenía Kylie cuando el reality show comenzó a grabarse en 2007, momento desde que se volvió en uno de los realities favoritos del público estadounidense, aunque también de una gran parte de televidentes a nivel mundial. 13 años más tarde, a sus 23, se acostumbró a vivir su vida rodeada de cámaras y un equipo de rodaje, por lo que pudo haber resultado algo difícil para toda la familia terminar el proyecto.