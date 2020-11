Estados Unidos.- Desde hace varios años, Kylie Jenner, al igual que muchas otras estrellas de talla internacional, ha sido señalada de editar sus fotografías con Photoshop y abusar de los arreglos de edición para lucir mucho mejor, sin embargo, es ella misma quien calla todas las críticas de la Internet y demuestra que aún sin ningún tipo de filtro sigue luciendo hermosa.

En varias ocasiones hemos visto algunos errores de las ediciones de las fotografías de las hermanas Kardashian-Jenner, pues la mayoría modifica su cuerpo para que luzca mucho más estético, pero Kylie, por su lado, parece que no ha tocado su rostro para nada, ya que recientemente se le vio posando frente a la cámara sin ningún filtro y la realidad es que se ve espectacular.

Fue durante la promoción de su nueva colección navideña para la tienda de cosméticos Ulta, cuando vimos a la hermana menor del clan Kardashian-Jenner luciendo su rostro tal y como es frente a la cámara, apoyándose de un aro de luz led para poder maquillarse frente al espejo y dejando así al descubierto sus facciones reales.

Kylie Jenner muestra su rostro sin ningún tipo de filtro y luce hermosa. Foto: Instagram

Demostrando que sólo son malos ángulos los que han captado algunas personas, Kylie se deja ver maquillándose con su nueva colección de maquillaje en edición limitada y mostrando su rostro sin filtros, por lo que muchos quedaron sorprendidos, ya que no existen muchas mujeres en el mundo que se atrevan a pararse frente a una luz de este tipo y grabar tan cerca de sus rostros, ya que se resalta cualquier imperfección frente a la cámara.

Así es el rostro de Kylie Jenner sin filtros ni ediciones. Foto: Instagram

Han sido años y años de negativos comentarios para la socialité, entre los que se destacan que edita sus labios para lucir más voluminosos y perfectos, o que afina su mentón para que se vea más delgado y marcado, incluso que estira sus ojos para hacerlos lucir como si tuvieran la forma de una avellana, pero todos saben que esta característica es de herencia, ya que Kim, Kourtney y Kendall también los tienen, sin dejar al lado a su madre Kris Jenner y su abuela Mary Jo.

Una de las recientes polémicas sobre el abuso de los programas para editar que tuvo Kylie fue en el cuadro de la promoción de su nueva colección de maquilla titulada "Wild Thing", momento en el que colaboró al lado del influencer de belleza James Charles para utilizar sus nuevos productos para un maquillaje de Halloween.

Aunque en el video los vimos de lo más divertidos juntos, pasando un buen momento y contestándose preguntas mutuamente, Kylie recibió miles de comentarios en donde hablaron sobre su rostro, pues aseguraron que en la fotografía que compartió en Instagram tras haber terminado el maquillaje, no lucía ni un poco a como se veía en el audiovisual, pero como de costumbre, ella ignoró todo sobre el tema.

Junto a James Charles fue criticada por supuestas ediciones en sus rostros. Foto: Instagram

Por otro lado se encuentra su hermana, Khloé Kardashian, quien ha recibido muchos comentarios negativos recientemente por el mismo tema, ya que todos aseguran que la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians luce irreconocible en recientes fotografías, motivo por el que le piden que evite editar tanto su contenido para las redes sociales.

Y es que en una de sus recientes fotografías Khloé se dejó ver deslumbrante para la cámara, con un rostro muy delgado, facciones más pequeñas, un escote de infarto y un bronceado sensacional, sin embargo, esta fotografía obtuvo muchas críticas, pues todos decían que no lucía para nada como la empresaria.

Khloé Kardashian también ha sido atacada por abusar de las ediciones en sus fotografías. Foto: Instagram

Incluso, este look fue utilizado para el programa que protagoniza junto a sus hermanas y su familia y en dicho capítulo realmente se veía distintas cuando aparecía a cámara con este mismo look, dejando así en claro que definitivamente algo había modificado de su rostro, su piel y su cuerpo.