Estados Unidos.- La socialité estadounidense Kylie Jenner dejó impactados a todos sus seguidores en Instagram después de que por fin mostró su secreto para lucir un cuerpo de infarto y cómo es que resalta sus atributos para lucir de lo mejor en cualquier tipo de prenda que desee utilizar y sin duda es algo que nadie se esperaba.

Resulta que la estrella de Keeping up with the Kardashians, de 23 años de edad, recurre a las Skims, las fajas que vende su hermana, la más popular del clan, Kim Kardashian, y todos corrieron de inmediato a buscar la página para ver cómo conseguirlas, ya que en distintas ocasiones han dejado claro que son excelentes para marcar la figura y lucir espectacular.

Kylie compartió una fotografía en Instagram vistiendo estas fajas que dejan un cuerpo envidiable cuando te las pones y escribió: "Estamos de vuelta", pues en la instantánea la vemos posando al lado de su mejor amiga, la también influencer Anastasia Karanikolaou, también conocida como "Stassie baby".

Kylie Jenner muestra su secreto para tener una figura de infarto. Foto: Instagram

Las dos bellas modelos mantienen una excelente relación amistosa desde hace ya bastantes años y las hemos visto siempre aventurándose juntas en las redes sociales y hasta en el reality show que ha seguido la vida de la familia más mediática del mundo y que es transmitido por el canal E!.

Ambas son acreedoras de una figura que siempre se roba los suspiros de millones alrededor del mundo y queda claro que, aunque tienen un cuerpo de envidia, han recurrido a este tipo de prendas para ajustar y marcar mejor su figura a la hora de vestir atuendos que queden muy ajustados y dejen al descubierto el tremendo cuerpazo que se cargan.

Las fajas para tener un cuerpo como el de Kylie pueden ser adquiridas por medio del sitio web oficial de Kim Kardashian por un precio de $76 dólares, algo como unos $1,600 pesos mexicanos, pero no sólo eso, la hermana más popular del clan Kardashian-Jenner se enfocó en todas las medidas y necesidades de las mujeres, por lo que creó una amplia colección de prendas.

Kylie Jenner acude a las fajas de Skim para estilizar su figura. Foto: Instagram

Entre tamaños, colores, diseños y especialidades, Kim es dueña de todo un imperio de la moda y las necesidades de la mujer, pues vende también prendas que ayudan a la silueta de los pechos, la cintura, los glúteos, piernas, incluso tiene algunas opciones de cuerpo completo que sin duda han fascinado a miles de mujeres en el mundo, por si fuera poco, los precios no son tan elevados, sus cantidades ahondan entre los $25 y $80 dólares, entre $500 y $1,700 pesos.

Kylie no ha sido la única que ha posado para las prendas de su hermana, también Kendall Jenner, Khloé, Kourtney y hasta la misma Kim Kardashian se han puesto parte de la colección para modelarla en distintas tallas y figuras de cuerpo, lo que le ha valido muchos halagos a la empresaria, quien no sólo cuenta con una línea de fajas y opciones para estilizar la figura, también tiene una línea de maquillaje llamada KKW Beauty con productos como labiales, correctores, lápices, brochas, esponjas, sombras y maquillaje líquido.

Las hermanas Kardashian-Jenner también han utilizado las fajas de Kim. Foto: Instagram

Por si esto fuera poco, la hermana ha decidido añadir a esto algunas fragancias, justo colaboró con Kylie y sus dos hermanas Kardashians para el lanzamiento oficial de algunos aromas que han dejado a todos enamorados y sorprendidos, pues aseguran que se tratan de productos de calidad a muy buen precio.

Kylie Jenner, por su lado, es una exitosa empresaria a la corta edad de 23 años, que se ha colocado como una de las mujeres más influyentes en el mundo y ha compartido con todos su exitosa línea de maquillaje llamada Kylie Cosmetics, donde incluye los mejores productos de belleza de la mejor calidad y los más indispensables.

Recientemente ha promocionado su colección "Wild Thing" con salvajes fotografías que hacen que se vuelva el centro de atención y le ha ido de maravilla pese a que reveló recientemente que la idea principal era que saliera en el cuadro de su cumpleaños número 23 para celebrarlo, tal y como lo ha hecho desde que inició con el proyecto, sin embargo, confesó que debido a la pandemia mundial por coronavirus, tuvo que postergar todo lo que tenía planeado.

Kylie Jenner está promocionando su nueva colección de maquillaje Wild Thing. Foto: Instagram

Como nunca se cansa de ser una mujer trabajadora y exitosa, Jenner ya debe tener lista su nueva colección navideña, fechas que jamás pasan desapercibidas por la socialité y estrena una colección con la temática que se vende como pan caliente debido a que son ediciones limitadas con los mejores y más novedosos productos de su marca.