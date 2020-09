Kylie Jenner muestra sus estrías como cualquier mujer

Kylie Jenner de 23 años y para muchos una de las chicas más bellas del mundo causó todo tipo de reacciones en redes sociales al mostrarse tal cual, sin ningún filtro, pues le dijo adiós a la mentira de Instagram, para presumir con mucho orgullo las estrías de su pecho.

En un video compartido por la misma Kylie Jenner, se puede ver a la joven empresaria en traje de baño y posando de lo más sexy ante la cámara, pero en uno de sus enfoques, sus millones de fans se dieron cuenta de las marcas en su piel, las cuales ella recalcó que sí son estrías causadas de la perdida de peso, cuando tuvo a su hija Stormi.

Tras las declaraciones de Kylie Jenner una vez más, queda comprobado que las redes sociales solo hacen que un cuerpo se vea demasiado superficial, pues muchas celebridades de talla mundial venden su imagen perfecta a millones de usuarios con la finalidad de que son perfectos, pero Kylie Jenner demostró que todo es una farsa.

Kylie Jenner hoy en día, además de ser bella, es una de las jóvenes más poderosas del mundo, pues gracias a su imperio de maquillaje se ha convertido en millonaria, por lo que muchos la admiran, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para ella.

Y es que hace unos meses Kylie Jenner estuvo en el ojo del huracán después de que la misma revista Forbes, quien la nombró la joven más millonaria, despotricó contra ella y aseguró que alguien alteró su fortuna para tener el titulo de millonaria, por lo que muy molesta ella despotricó contra la revista.

"¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación ... Todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas jajaja. Nunca he pedido ningún título ni he intentado mentirme allí NUNCA. Período", escribió Kylie Jenner en su tuit.