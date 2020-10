Kylie Jenner obsequia a su hija bolso de 12 mil dólares en su primer día de clases

Estados Unidos.- A sus dos añitos de edad, Stormi Webster, hija de Kylie Jenner y Travis Scott, ya es toda una celebridad en las redes sociales y justamente hoy fue su primer día de escuela, claro, desde casa, y se convirtió en la protagonista de la cuenta de la socialité.

Jenner compartió un video en donde Stormi está de lo más contenta por su primer día de escuela, esto desde el jardín de su casa en donde vemos automóviles de lujo que cuestan millones y millones de pesos, pero eso no lo fue todo, la pequeñita usaba un accesorio que dejó a todos impactados.

Con la intención de conmemorar su primer día de clases, Kylie le obsequió a la pequeña Stormi un bolso estilo mochila de nada más y nada menos que 12 mil dólares, algo como unos 256 mil pesos mexicanos. Se trata del modelo Togo Kelly Ado Backpack, cuyos precios pueden sobrepasar el millón de pesos según el sitio Farfetch.

Como siempre Kylie Jenner se lució con su hija, algo que es muy común de la millonaria empresaria y es que en la gran colección que a los dos años y medio tiene Stormi no le hacen falta marcas de lujo como Hermès, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Birkin Bag y muchas otras.

Al igual que la empresaria, la pequeña es toda una amante de los lujos y una diva, ya que la hemos visto en distintas ocasiones comportarse como si fuera una niña grande, caminando y posando como sus tías, las Kardashian-Jenner.

Stormi Webster es toda una celebridad de las redes sociales. Foto: Instagram

Algo importante a mencionar sobre Kylie Jenner en esta nueva faceta es que es probablemente la mamá más atenta y cariñosa del mundo, todo parece indicar que desde hace muchos años tenía la intención de convertirse en madre, por lo que lo da todo para ser la mejor mamá para su hija y educarla de la mejor manera para que haga el bien en el mundo.

Esto ha dado sus frutos, ya que todos señalan y pueden notar que Stormi realmente es una niña muy inteligente para su corta edad, ella sabe hablar y decir muchísimas palabras, se sabe los números, los colores y hasta el alfabeto, lo cual no es tan fácil para pequeños de su edad.

Pero Kylie Jenner, además de ser una excelente madre para su hija, es también una gran influencia para muchas mujeres del mundo, ya que comparte a través de Instagram consejos de moda, maquillaje y belleza con sus millones de seguidores, sin duda una persona muy interesante que vale la pena tener entre los que seguimos.

A los 23 años, Kylie Jenner es una exitosa empresaria, pues cuenta ya con distintas variedades que alguna vez la hicieron colocarse como la mujer billonaria más joven del mundo, se trata de su línea de maquillaje Kylie Cosmetics, que más tarde logró ampliar con mercados en cuidado facial y hasta lociones corporales junto a su hermana, la gran Kim Kardashian.

Actualmente Jenner es una de las estrellas favoritas de todo el mundo, así como la influencer y youtuber que más ayuda cuando de moda y belleza se habla, motivo por el que su fama y popularidad parece que nunca van a terminar, ya que siempre mantiene a todos al día con su vida privada y profesional.

Kylie Jenner es una importante figura pública en el mundo. Foto: Instagram

Kylie Kristen Jenner, de 23 años, nació en el seno de una importante familia de los Estados Unidos, una familia que más tarde se convertiría en la más mediática del mundo, se trata de las Kardashian-Jenner, exitosos tras el reality show que presentaban para E!, "Keeping up with the Kardashians" y después de más de una década terminarán en 2021.

Nacida en Los Ángeles, California, Estados Unidos, un 10 de agosto de 1997, Ky es hija de Kris y Caitlyn Jenner, ésta última antes conocida como Bruce Jenner, un importante atleta de Estados Unidos. A sus 23 años, la joven se ha convertido es una importante empresaria, socialité, diseñadora y modelo estadounidense.

Kylie Jenner es la menor de las hijas de Caitlyn y Kristen, esta última madre de Kourtney, Kim, Khoé y Robert Kardashian y Kendall Jenner, también representante de todos sus hijos y una influyente figura pública. Por el lado de su padre, la atleta Caitlyn Jenner, Kylie tiene tres medios hermanos mayores; Brandon, Brody y Burton, y una hermana mayor; Cassandra Jenner, con quienes mantiene una muy buena relación.

Actualmente es una importante figura del medio del espectáculo, madre de Stormi Webster, fruto de su amor con el rapero Travis Scott, de quien se ha separado desde hace tiempo y aunque no se conoce más sobre su relación sentimental, la joven en distintas ocasiones ha dado a entender que tiene algo con alguien, pero es una relación secreta, probablemente para evitar la presión de los medios de comunicación.