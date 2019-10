Kylie Jenner perrea al ritmo de J Balvin 

La famosa socialité Kylie Jenner perrea a ritmo de la música de J Balvin. Éste famoso reguetonero se presentó con su espectáculo el fin de semana en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y puso a bailar a sus fans, incluída Kylie.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Kylie Jenner asistió al concierto de J Balvin titulado Arcoíris Tour y se puso a bailar a ritmo de su tema Con altura, el cual canta en dueto con Rosalía.

VÍDEO - Kylie Jenner bailando 'Con Altura' durante el concierto de J Balvin anoche en Los Ángeles. pic.twitter.com/HW2F4HSAxB — Rosalía Noticias (@RosaliaNoticias) October 27, 2019

En sus historias de Instagram, Kylie Jenner comparte varios vídeos en los que se deja ver que la pasó feliz de la vida, disfrutando de la música y del concierto del cantautor J Balvin.

J Balvin es un cantante colombiano de reguetón y pop latino, quien con su música ha logrado posicionarse en el gusto del público hispanoparlante y del anglosajón.

El artista ha logrado también colocar sus temas en número uno, en varias listas musicales, entre ellas Billboard.

Kylie Jenner, por su parte, es una socialité, empresaria, diseñadora y modelo estadounidense. Alcanzó fama en la prensa rosa y en programas televisivos de vanidad a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian, Keeping Up with the Kardashians.

Jenner, con un patrimonio neto de mil millones de dólares, se convirtió durante 2019 en la milmillonaria más joven de la historia a los 21 años de edad.