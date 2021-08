Estados Unidos.- Las mejores y más ardientes fotografías compartió Kylie Jenner a través de sus redes sociales, para anunciar que este año su cumpleaños no pasará desapercibido, pues preparó una colección inédita para conmemorarlo.

En Instagram, Kylie compartió una imagen en la que se despojó de todo y se quedó con una tanga dorada para anunciar el lanzamiento de 24K gold, una colección limitada para celebrar el cumpleaños de la empresaria y creadora de Kylie Cosmetics.

Posando de frente y usando sólo sus manos para cubrirse, Jenner causó furor al dejar al descubierto que pintó todos sus atributos de dorado para la sesión fotográfica de su nueva colección, que será revelada por completo el día de mañana.

Una ardiente figura fue la que Kylie Jenner lució ante el lente de la cámara, elevando la temperatura de las redes sociales. "Estén atentos", añadió en la descripción al anunciar su nueva colección de maquillaje.

Kylie Jenner pinta sus atributos de dorado para celebrar su cumpleaños número 24

24 años son los que cumplirá el próximo 10 de agosto la socialité y estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians y luce mejor que nunca, con una hija y una relación estable con el rapero Travis Scott.

A tan sólo una hora de la publicación, la hermana más joven del clan Kardashian-Jenner ha logrado juntar cuatro millones y medio de me gustas, una cantidad que no cualquiera logra en tan poco tiempo, pero su impacto lo ha logrado.

Kylie Kristen Jenner es una de las figuras de las redes sociales más seguidas en todo el mundo, pero también una estrella muy aclamada en el mundo del entretenimiento y hasta en el sector empresarial, donde ha creado un imperio en el ámbito de la belleza.