Kylie Jenner pone orden de restricción para uno de sus fanáticos

Kylie Jenner solicitó una orden de restricción en contra de uno de sus fanáticos, quien el pasado martes logró entrar a la mansión de la estrella de Keeping Up with the Kardashians.

El hombre cuya identidad no fue revelada, sorprendió al llegar a la comunidad cercada caminando y al lograr acceder a la casa de Kylie. Cuando llegó a la puerta principal comenzó a golpear la puerta de una manera muy agresiva y declaró estar ahí para visitar a la empresaria.

De manera inmediata, el equipo de seguridad de la socialité actuó para lograr sacara al joven de 22 años de la propiedad de Jenner antes de que la situación empeorara y posteriormente fue arrestado por autoridades del lugar.

Elementos policiales declararon a TMZ que el hombre portaba una pipa de vidrio y fue arretado por estar "bajo la influencia". Más tarde el hombre fue acusado oficialmente de dos delitos, uno por intrusión al conducir en propiedad privada y otro por traer contrabando a la cárcel.

Ahora el hombre no podrá acercarse a a menos de 100 yardas o 91 metros de la famosa, así como de sus casas, automoviles y su lugar de trabajo.

Afortunadamente, la joven de 22 años y su hija Stormi no se encontraban en el inmueble en el momento del incidente, sin embargo, ahora la billonaria teme estar en su propio hogar.

Sufrí y continúo sufriendo estrés emocional. Tengo una pequeña hija y también temo por su seguridad", declaró Jenner en el papeleo .

El hombre, cuya identidad no fue revelada, tendrá una audiencia programada para el 20 de noviembre, en donde se dará a conocer su sentencia.

Hasta el momento ninguna de las integrantes del clan Kardashian-Jenner se han pronunciado ante el incidente.