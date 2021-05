Estados Unidos.- Cuando se habla de escatimar en compras la socialité Kylie Jenner no entra en la lista, pues cada prenda que ve es la que obtiene sin pensarlo dos veces, tal es el caso de su reciente vestido multicolor firmado por nada más y nada menos que Jean Paul Gaultier, con el que marcó muy bien su figura.

La empresaria estadounidense, y hermana menor del famoso, pero polémico clan Kardashian-Jenner, compartió en su perfil de Instagram un par de fotografías posando antes de subir a su lujoso auto modelando este atuendo de impacto que es el sueño de muchas jóvenes.

Kylie posa de diferentes maneras luciendo un cuerpo de envidia, pues este carísimo vestido de Gaultier marca muy bien esas curvas que por años han caracterizado a la mediática familia que protagoniza el reality show Keeping up with the Kardashians, mismo que está cerca de finalizar.

Por si fuera poco, Kylie Jenner decidió estilizar su atuendo con un minibolso de mano firmado por Hermès, una de las marcas más especiales y que todos quieren tener, siendo los Birkin su más famoso y codiciado modelo, pero con $700 millones de dólares en la bolsa, quién no los adquiriría.

Kylie Jenner posa con un sexy vestido multicolor de Jean Paul Gaultier

La estrella de Internet, empresaria y fundadora del imperio de Kylie Cosmetics es, sin lugar a dudas, una de las famosas que impone moda con cada uno de sus atuendos, es común que después de que la joven de 23 años luzca algún outfit único las ventas se disparen en dichas prendas y comiencen a ser estilos de interés entre los jóvenes.

No por nada Kylie Jenner es una de las figuras más seguidas en Instagram, donde cuenta con 230 millones de seguidores, un número que no tiene comparación. Esto se lo debe a lo cercana que se mantiene con sus fans y lo pública que ha hecho su vida desde que incursionó en las redes sociales.