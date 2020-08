Kylie Jenner presume crop top con agujeros y fans se alborotan

Kylie Jenner hizo que las redes sociales ardieran después de varios días, esto tras irse de viaje a Francia para disfrutar de unas vacaciones a pesar de la pandemia de Covid-19, ella le dijo adiós a la cuarentena para verse lo más sexy posible logrando su objetivo.

Resulta que Kylie Jenner se fue con un outfit muy atrevido, el cual es un crop top muy moderno como le gustan a la empresaria, pero algo sexy, debido a que tenía varios agujeros, además mostró su abdomen de envidia, con el cual logró más de 11 millones de likes en Instagram donde se le ve en la azotea de un edificio, esto para evitar el acoso de los paparazzi quienes siempre están cazando al clan Kardashian Jenner.

Algo que siempre ha llamado la atención entre los fans de Kylie Jenner, es que la empresaria tiene mucho mejor cuerpo que su hermana mayor Kim Kardashian, por lo que en varias veces le han dicho a la socialité de 23 años podría opacar en cualquier momento a Kim Kardashian, pero eso no le importa, pues ella esta centrada sus negocios y su hija Stormi.

Otra de las cosas que notaron los fans de Kylie Jenner es que en las fotos se le ve acompañada del modelo Fai Khadra originario de Emiratos Árabes y que desde hace varios años tiene una relación de amistad con Kilyer Jenner y su hermana Kendall Jenner, pero las cosas se han puesto sospechas, ya que los fans de Kylie Jenner aseguran que la empresaria sale con el chico.

Para los que no saben Kylie Jenner se separó del padre de su hija, el rapero Travis Scott, pues al parecer la empresaria se dio cuenta de que el cantante le fue infiel supuestamente con una modelo y aunque el cantante ha estado muy pegado a su hija Stormi a quien procreó con la empresaria, ella no ha dejado que se le vea con él en ningún momento.

Por si fuera poco Kylier Jenner se ha dedicado su imperio de cosméticos, además del cuidado de su hija, pero lejos de llevar una vida de adulto, también sale con sus mejores amigos, con quien se les ve haciendo Tik Tok, ya que en redes sociales hay algunos videos donde se puede ver a su intimo circulo de amistades divirtiéndose.

Kylie Jenner no solo ha tenido malos momentos en el amor, también los tiene en el mundo de los negocios, prueba de ello fue el pleito que tuvo con la revista Forbes, quien la había tachado de alterar su fortuna para ser nombrada una de las jóvenes más millonarias del mundo, algo que le causó rabia a la también modelo quien no se dejó de los ataques.

"¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación ... Todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas jajaja. Nunca he pedido ningún título ni he intentado mentirme allí NUNCA. Período", escribió Kylie Jenner en su tuit al enterarse de las acusaciones.