Kylie Jenner presume el cuerpazo que ha logrado gracias al ejercicio

Estados Unidos.- Aunque muchos saben que Kylie Jenner, al igual que sus famosas hermanas, se ha hecho algunos arreglos estéticos para lucir fenomenal, lo que sí ha sorprendido a todos es que en los últimos meses, especialmente durante el inicio de la pandemia por la Covid-19, su cuerpo ha cambiado demasiado, pero gracias al deporte.

Resulta que la socialité estadounidense se ha estado ejercitando más y alimentándose mejor, lo que ya le ha rendido frutos, pues la vemos luciendo una cinturita y atributos más marcados, pues ha tenido constancia y disciplina con el tema, lo que muchos no pueden logar mantener estable.

Kylie se ha dejado ver en diferentes ocasiones ejercitándose durante las mañanas y justamente el pasado lunes compartió un breve video de TikTok en Instagram en el que podemos ver cómo es su rutina mañanera y el cómo ha logrado cambiar su físico de una manera radical y natural.

Como se recordará, después de que la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians dio a luz a su primera hija en 2018, su cuerpo cambió y se volvió más pronunciado, pero esto ha cambiado ahora que se ha mantenido fiel a las rutinas de ejercicio y las dietas, ahora luce un físico más torneado, estilizado y menos voluptuoso.

El video evidencia que Kylie se toma un café bien cargado cada mañana para comenzar a ejercitarse. Posteriormente aparece con ropa cómoda para ejercicio y comienza una caminata por las orillas de su casa en California que posteriormente se vuelve una carrera hasta hacerla sudar, pero esto es sólo el calentamiento.

Después de esta actividad mañanera, regresa a casa y comienza a ejercitarse en su gimnasio personal iniciando en la caminadora, siguiendo con abdominales, lagartijas y otras técnicas para el cuerpo, terminando completamente sudada y con la adrenalina al máximo, pues no hay mejor manera de iniciar un día que con ejercicios que te despierten.

Según reveló en el video que está a menos de mil reproducciones para llegar a los cinco millones, ahora no se pierde ni un sólo lunes cuando se trata de hacer ejercicio, lo que le aplauden sus seguidores, pues, según explican, se necesita mucha disciplina para no hacerlo.

Kylie Jenner ha presumido unas curvas criminales, aunque antes ya tenía un cuerpo de infarto, ahora que se ha enfocado en tornearlo y mantenerse más delgada, parece toda una modelo, lo que le ha valido bastantes comentarios, pues sigue los pasos de Khloé Kardashian, quien se ha vuelto una mujer muy deportiva.