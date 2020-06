Kylie Jenner presume lujoso sostén con incrustaciones de diamantes

Kylie Jenner lo volvió hacer en redes sociales y fue mostrar sus atributos con un lujosos sostén el cual tenía pequeñas incrustaciones de cristales con las cuales dejó a más de uno con la boca abierta, ya que pudo haber tenido un pequeño incidente con la prenda que resaltó la belleza de la joven quien para muchos es considerada la mujer perfecta en Instagram donde cuenta con millones de seguidores en todo el mundo.

La publicación de Kylie Jenner alcanzó más de nueve millones de likes y miles de comentarios donde los internautas le hicieron saber a la empresaria que es la chica de sus sueños pues les gusta mucho como se ve con la joven, quien tiene una de las curvas más sexys de Hollywood aunque no es un secreto que la familia de la socialité tenga esas figuras de envidia que muestran en su famoso reality show el cual lleva varias temporadas desde que Kim Kardashian comenzó a obtener fama por medio de la pantalla chica.

Desde muy joven Kylie Jenner comenzó a interesarse por el mundo del modelaje y los cosméticos por lo que decidió emprender su propio negocio hace un par de años con el cual ha tenido un éxito arrasador a nivel mundial, por lo que aprovecha las campañas que realiza para convertirse en la modelo de sus productos algo que le ha funcionado de maravilla, ya que la más pequeña de las Kardashian es todo un fenómeno, incluso el haberse convertido en madre le dio más popularidad a su imagen.

Aunque la reality star este rodeada de lujos y belleza no significa que no tenga problemas pues su escándalo más reciente fue con la revista Forbes, quien aseguró que era la millonaria más joven del mundo y lo logró en dos ocasiones, pero de acuerdo con unas investigaciones la misma revista aseguró que la cantidad que lanzó a la modelo como una de las más poderosas fue alterada lo que ocasionó el disgusto de la mujer.



"¿", escribió Kylie JennerCon qué me estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación ... Todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas jajaja. Nunca he pedido ningún título ni he intentado mentirme allí NUNCA. Período en su tuit contra Forbes.

Actualmente Kylie Jenner le dijo adiós a dichos problemas y se está centrando en nuevos proyectos de trabajo al terminar el confinamiento, por si fuera poco le ha dedicado mucho más tiempo a su hija Stormi, quien es muy popular en redes sociales debido a lo tierna que es con su madre además de ser una niña muy educada.



Cómo todos saben hace unas semanas se hizo viral un reto en redes sociales el cuál Kylie Jenner también puso en marchar con su pequeña hija donde le pidió esperarla para comer dulces juntas, por lo que decidió grabarla para ver si cumplía sus órdenes y para sorpresa de todos la menor lo hizo lo que hizo que Stormi se hiciera viral ante los fans de su famosa madre

