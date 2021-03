Kylie Jenner presume su cicatriz y la considera como una 'amiga leal'

La empresaria norteaemricana Kylie Jenner por medio de un clip de Instagram Stories, dio a conocer a su cicatriz favorita e invitó a reflexionar sobre los procesos y desarrollos en la infancia.

Kylie Jenner de 23 años comentó que su cicatriz se encuentra justo por encima de su rodilla en su muslo izquierdo y la considera como una amiga leal. En el video comentó que fue producto de una caída mientras era una niña cuando jugaba con su hermana Kendall Jenner.

La modelo y socialité del clan Kardashian Jenner dio detalles del suceso: "por esconderme de mi hermana, me subí a un poste afilado y me resbalé, provocando que el poste se me clavara en la pierna y me tuvieron que ayudar ya que me había atravesado toda la pierna".

Kylie Jenner Cicatriz

La famosa cicatriz de Kylie Jenner tuvo su aparición en una publicación en Instagram en 2015 y su comentario fue "amo mi cicatriz".

Esta publicación hace reflexionar sobre las cicatrices y cómo el maquillaje logra ocultarlas, la famosa cicatriz ha pasado desapercibida de los reflectores por muchos años y las fans de Kylie Jenner muy pocas veces recuerdan de esta herida muy peculiar pero pocas veces detectada por las cámaras.