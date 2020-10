Kylie Jenner presume su disfraz de los 70 de manera glamorosa

Las celebridades en Hollywood son verdaderos fans de Halloween y Kylie Jenner de 23 años de edad es una de ellas, ya que la socialité comienza a disfrazarse desde la primera semana del mes de octubre, por lo que sus fans están al pendiente de sus disfraces, los cuales siempre dan que hablar.

Hace unas horas Kylie Jenner nos volvió a dejar a todos con la boca abierta, pues quiso hacer una recreación a lado de su hermana Kendall Jenner, pues cuando eran pequeñas se disfrazaron con el look que se usaba en los 70, por lo que una vez más usaron ese mismo disfraz, pero con curvas mucho más seductoras.

Fue en sus historias de Instagram donde Kylie Jenner apareció con un vestuario azul cielo, además de unas botas altas del mismo color, mientras que una peluca en color rosa cubría su ya famosa cabellera, al cual es una de las más envidiadas, por su parte Kendall Jenner apareció con una falda en color plata, un top blanco y unas botas blancas, al igual que su hermana menor lució una peluca.

Aunque no se sabe si las hermanas acudieron a una fiesta debido a que ya no compartieron nada en las redes sociales muchos de sus fans se quedaron con más ganas de ver fotos de sus disfraces, pues las fotos fueron tomadas desde ángulos muy lejos, por lo que no se puede apreciar del todo dichos outfits.

Recordemos que el último disfraz de Kylie Jenner fue de Power Ranger rojo, donde su cuerpo se miraba de infarto, por lo que ahora sus fans esperan con ansias ver el disfraz que va usar este 31 de octubre, por lo que podría ser uno de los más populares, ya que la empresaria siempre deja lo mejor para el último.

Regresando un poco con las hermanas Jenner, muchos se han preguntado como es la relación entre Kendall y Kylie Jenner, pues como algunos saben siempre están ocupadas, incluso es imposible verlas en las fiestas familiares juntas, pero la realidad es que las dos chicas se llevan como cualquier hermana, con quien ha tenido diferencias, pero también momentos agradables.

Kylie Jenner junto a su hermana Kendall Jenner con un disfraz de los 70/Instagram

Y es que en un episodio de Keeping Up with the Kardashians, las dos hermanas se pelearon de una manera que sorprendió a varios, incluso siempre se ha rumorado que son las más tranquilas del clan Kardashian, pero fue todo lo contrario.

Kylie Jenner se peleó con Kendall Jenner por un vestido el cual ya se lo había ofrecido su hermana mayor Kourtney Kardashian, por lo que Kendall Jenner muy molesta dijo que todo mundo hace lo que Kylie Jenner hace causando un conflicto entre ambas el cual dio mucho de que hablar por parte de sus fans, pues de todo el clan Kardashian para muchos ellas son las que menos se meten en problemas.

Me siento realmente mal vestida, hace un rato les había dicho que no tengo nada pasa salir, Kourtney me dijo que si necesitaba algo entrara a su habitación y tomara lo que quisiera, pero ahora Kylie está usando justo el traje que yo elegí cuando Kylie quiere algo todos se inclinan ante ella, dijo Kendall Jenner en el programa donde se le miraba muy molesta por la acción que cometió Kylie Jenner, además siempre se ha especulado entre los fans de Kendall Jenner que los miembros de su familia siempre le dan más prioridad a la socialité.

Cabe mencionar que a pesar de las peleas las hermanas siempre terminan haciendo las pases, pues como todos saben Kylie Jenner y Kendall Jenner tienen un vinculo especial pues crecieron juntas tantos años.