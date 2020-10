Kylie Jenner promociona su contenido de Halloween con falda cortita y pose de tentación

México. Kylie Jenner es fanática de la celebración de Hollywood y ya espera con ansias que llegue la fecha, mientras tanto promociona su contenido de Halloween en Instagram y aparece sentada con un atuendo cortito y además hace pose de tentación.

Mira mi nuevo video de youtube, todas las cosas de halloween", escribe la famosa Kylie Jenner en Instagram, texto con el que nvita a sus fans a seguirla en sus redes sociales y sobre todo a descubrir cómo festejará este año 2020 la gran noche que todos esperan.

Kylie Jenner, empresaria y socialité originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, quien tiene 23 años de edad, siempre deja sin palabras a sus fans tras publicar en Instagram imágenes suyas en las que siempre luce bella, y esta vez no es la excepción.

La hermana de las también celebridades Kim Kardashian y Kholé Kardashian siempre les comparte a sus fans de todo el mundo fotografías en las que luce espectacular, como es en este día, donde posa con un atuendo en color naranja, y sentada de perfil, hace una sensual que le permite ver sus bellas piernas.

Jenner, quien según Forbes fue durante 2019, a sus 21 años de vida, la milmillonaria más joven de la historia, posee una figura espectacular y nuevamente la muestra, ahora en una pose diferente.

Y en días pasados colocó otra fotografía en Instagram que tituló: "No soy mandona, soy el jefe", por lo que de inmediato también tuvo reacciones por parte de sus fieles seguidores.

Kylie Kristen Jenner es originaria de Los Ángeles (1997) y a su corta edad ha logrado destacar como una gran empresaria, socialité, diseñadora y modelo. Alcanzó cierta notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian, Keeping Up with the Kardashians, según reporte de Wikipedia.

Kylie, Travis y la foto polémica

Jenner publicó este fin de semana una foto que causó sorpresa entre sus seguidores, ya que en ella aparece junto con Travis Scott, su ex, y lo que llama la atención es que su actitud es sexy y sugerente. El aparece sin camisa y ella solamente con un body bajo un vestido transparente, lo que levantó la sospecha de que ya regresaron.

Pero luego se supo que Kylie actuó de esa manera y se visitió así para mostrar y promocionar la nueva colección de Givenchy, creada por el director creativo de la marca, Matthew M Williams.