Estados Unidos.- La empresaria estadounidense Kylie Jenner ha reaparecido de manera oficial en las redes sociales sorprendiendo a todos, esto luego del nacimiento de su segundo hijo el pasado 02 de febrero, fecha que coincide con el nacimiento de su primogénita Stormi Webster.

Aunque presuntamente se había mantenido activa publicando fotografías y videos promocionales de sus productos de Kylie Cosmetics, en esta ocasión publica algunas fotografías que marcan su regreso a la red social.

Kylie sorprendió a todos sus seguidores al presumir una figura completamente renovada, pues ha bajado considerablemente de peso tras dar a luz hace casi dos meses, embarazo en el que se le vio subir varios kilos más que en su primer embarazo, en 2018.

Entre las nuevas fotografías de Kylie Jenner publicadas en Instagram se aprecia la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians, proximamente The Kardashians, luciendo un atuendo negro cubierto con una gabardina cerrada que poco evidenció de su cambio físico.

Sin embargo, ha vuelto a aparecer para presumir su nueva figura, esto en un atuendo ceñido de tipo piel en color negro con botas altas y su característica larga cabellera negra, en donde lució una cinturita de impacto de la que todos están hablando.

Kylie Jenner reaparece con nueva figura tras dar a luz a su segundo hijo

De inmediato los comentarios se hicieron presentes en la nueva publicación de Kylie en Instagram, en donde luce muy hermosa y radiante madre de dos pequeñitos. Más de 4 millones y medio de reacciones logró la publicación de la famosa.

Los millones de seguidores que tiene Kylie Jenner, la hermana menor del famoso clan Kardashian-Jenner, destacaron lo bien que luce a tan sólo semanas de haber dado a luz, lo que siempre le aplauden, pues se mantiene estricta con dietas y rutinas de ejercicio para recuperar su figura.

