Kylie Jenner revela cuántos hijos le gustaría tener

La famosa empresaria, socialité y youtuber Kylie Jenner confiesa que anhela una familia numerosa y por eso le gustaría tener varios bebés. Por lo pronto ya tiene una: Stormi Webster, a quien procreó con el rapero Travis Scott.

Durante una entrevista que dio a su amiga Tassie Karanikolaou mediante un video en vivo en Instagram, Kylie Jenner revela que le gustaría ser madre de unos siete hijos, porque le gustan mucho los niños.

En la misma entrevista, Kylie Jener, quien tiene 22 años de edad, menciona que le encantó ser mamá muy joven, ya que disfrutó mucho su embarazo de Stormi y fue una etapa maravillosa en su vida que siempre le gusta recordar.

Kylie es de familia numerosa, ya que tiene 9 hermanos: Kendall Jenner, Rob, Khloé, Kim y Kourtney Kardashian, que son hijos de su mamá Kris Jenner, y por parte de Caitlyn Jenner, su padre, antes Bruce Jenner, tiene de hermanos a Burt, Brandon, Brody y Casey.

Kylie Kristen Jenner es originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y se ha destacado por ser también diseñadora, modelo y empresaria.

Tras participar en el reality show de la familia Kardashian, Keeping Up with the Kardashians,comenza a tener más fama en sus redes sociales.

Impresionantemente, a sus 22 años de vida, Kylie es considerada una de las jóvenes quizá más ricas del mundo, ya que ha logrado una fortuna de alrededor de 1,750 millones de dólares.

