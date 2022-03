Kylie Jenner revela todos los detalles de su segundo embarazo con un emotivo video

Estados Unidos.- Fue en febrero del 2018 cuando Kylie Jenner dio a conocer el nacimiento de su primogénita Stormi Webster, fruto de su amor con Travis Scott. En febrero de 2022 volvió a sorprender con la noticia de que su segundo hijo, Wolf Webster, nació y todo salió bien durante su parto.

Y este mes de marzo sorprende con un video muy emotivo en el que revela todos los detalles de su segundo embarazo, titulado "To our son", siguiendo el formato de "To our daughter", dando a conocer el nacimiento de su hija Stormi.

De más de nueve minutos de duración, el video comienza desde el momento en el que Kylie Jenner se entera que está embaraza por segunda ocasión, muestra cuando acude al médico a revisarse acompañada de su pareja y su hija, momento en el que apenas tenía algunos días y a punto de escuchar el latido de su bebé.

Luego el avance de su embarazo, siguiendo con sus citas de rutina con el doctor para revisar a su bebé, también muestra a Stormi como una muy linda hermana mayor emocionada por su hermano. Además, se utilizó gran parte del material que se grabó en el baby shower, un momento muy especial para toda la familia.

Las emotivas escenas del festejo intercalan videos de la familia; Kris Jenner, Kim, Khloé y Kourtney Kardashian dedican algunas palabras a Kylie Jenner y a su futuro bebé, además de Kendall y gran parte de sus amigos.

Hay momentos de la fiesta de Stormi y Chicago, la cual fue toda una revolución recientemente. También videos de la madre de Travis Scott, quien se dice feliz por la noticia y aplaude lo buena madre que es Kylie, y más tarde comienza el momento del parto.

Al final del video se puede aprecia el momento más íntimo para Kylie y Travis; el nacimiento de su hijo Wolf Webster. En una habitación de hospital en la que sólo está la pareja, Kris, el médico y las enfermeras, nace el pequeño.

Wolf Webster nació el 02 de febrero del 2022 pesando 8 libras, un poco más de los 3 kilos y 600 gramos, y midió 52 centímetros.

