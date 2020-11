Estados Unidos.- Kylie Jenner ha dejado sorprendidos a todos sus seguidores al posar desde su mansión valuada en $36.5 millones de dólares, ubicada en Holmby Hills, California, Estados Unidos, en un atuendo sorprendentemente diferente a cualquier otro que ha utilizado, pues se aleja de escotes y ajustadas prendas.

La socialité, cuya fortuna está por debajo de los $900 millones de dólares, lució un suéter over size en color blanco, un pantalón holgado de mezclilla, unos tenis deportivos también en blanco y un gorro de pescador para estilizar el atuendo, posando desde su lujoso auto color rojo y con el cabello suelto.

Nada arreglada se deja ver la empresaria dueña de Kylie Cosmetics, alejada de los maquillajes exhuberantes y exóticos que acostumbra utilizar, así como de las prendas ajustadas que la hacen lucir su escultural figura, la cual ha sido modificada con el cirujano, pero mantiene gracias a estrictas dietas y rigurosos ejercicios.

Kylie Jenner se aleja de escotes y entallados para presumir otro estilo. Foto: Instagram

Aunque en esta ocasión lució un atuendo alejado de lo que acostumbra utilizar, probablemente porque era para ella un día más cómodo, Kylie Jenner ha lucido su cuerpo en otros atuendos, como hace algunos días que posó a plena luz del día en un diminuto traje de baño aterciopelado en color gris con el que dejó muy poco a la imaginación y también marcó tendencia, haciendo que las prendas de este tipo no sólo sean utilizadas para blusas, faldas o pantalones, sino también para trajes de playa y piscina.

Kylie Jenner luce su figura en traje de baño aterciopelado. Foto: Instagram

Como ya se sabe, Jenner ha acudido al cirujano plástico en distintas ocasiones, una de las primeras fue para hacer sus labios más gruesos y voluminosos, lo que le generó millones de críticas al principio de su carrera, ya que aseguraban era muy pequeña para tocarse y "dañarse" el rostro de esta manera.

Sin embargo, con el paso del tiempo todo fue cambiando, hasta su cuerpo, pues comenzó a tocar su físico una vez aceptó sus inseguridades. La socialité ha acudido a distintas técnicas y cirugías para lucir como lo hace ahora, apenas en el rostro encontramos arreglos como bichectomía, rellenos y botox.

Su cuerpo fue lo siguiente por ajustar y hacer a su manera, Kylie se ha hecho liposucción para su figura, aumento de glúteos y pechos y hasta lipoescultura para marcar sus caderas, abdomen y brazos. Sin dejar de lado que ha logrado mantener todo como se debe haciendo ejercicio y manteniendo una vida saludable.

Kylie Jenner luce su físico de una forma increíble. Foto: Instagram

Cabe mencionar que la joven sigue los pasos de su hermana mayor Kim Kardashian, no sólo en el ámbito laboral, sino en moda, ya que la estrella principal del reality show Keeping up with the Kardashians también gusta de utilizar este estilo de prendas para sus visitas a la playa o algunos días en la fresca piscina que tiene en su hogar, donde pasa los días más felices y entretenidos junto a su esposo Kanye West y sus hijos; North, Saint, Chicago y Psalm.

Recordemos que actualmente, Kylie Jenner es una de las estrellas favoritas de todo el mundo, así como la influencer y youtuber que más ayuda cuando de moda y belleza se habla, motivo por el que su fama y popularidad parece que nunca van a terminar, ya que siempre mantiene a todos al día con su vida privada y profesional.