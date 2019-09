Kylie Jenner se emociona porque su hija dice Te quiero

La empresaria estadounidense Kylie Jenner se emociona porque su hija Stormi, quien ya tiene un año y medio de edad, dice "Te quiero", y con ello cautiva en redes sociales. La pequeña es muy graciosa y le llega al corazón de los internautas.

Stormi Webster, la hija de Kylie Jenner y del cantante Travis Scott, es muy inteligente y cada día sorprende con las cosa que se le ocurren. Con frecuencia, su famosa mamá publica imágenes y videos en los que aparece le pequeña.

En una de los recientes videos que Kylie publica de Stormi se ve y escucha que la nena le dice “te quiero” en el idioma español a su madre, y esta estalla de emoción.

Kylie, su mamá, le responde: "I love you". Luego ambas sonríen. El video es de lo más vistos en la web en las últimas horas.

Kylie Jenner sorprendió al mundo entero cuando nació Stormi, ya que todo su embarazo lo guardó celosamente en secreto de familia. Nadie en el mundo, más que su familia, supo que esperaba bebé.

Stormi es una niña muy simpática. SIempre le sonríe a la cámara, le hace caras y gestos y seguramente intuye que mucha gente la ve.

Kylie Kristen Jenner es el nombre completo de Kylie y según información en su biografía, nace en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 10 de agosto de 1997.

Kylie es una socialité, empresaria, diseñadora y modelo estadounidense. Alcanzó cierta notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos de vanidad a raíz de su aparición en el reality show de la familia Kardashian llamado "Keeping Up with the Kardashians".

Jenner, pese a ser tan joven, tiene un patrimonio neto de mil millones de dólares y con ello se convirtió durante 2019 en la milmillonaria más joven de la historia, con tan solo 21 años de edad.

Con este logro, Kylie supera el récord establecido por Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, quien se volvió milmillonario a los 23 años.