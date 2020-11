Kylie Jenner se pone body rosa y desata la locura en redes

Kylie Jenner de 23 años de edad de nuevo se portó traviesa en redes sociales y desató la locura al meterse a una lujosa tina llena de rosas, donde se miraba demasiado coqueta, pero la finalidad de la empresaria es que sus fans vieran su nueva linea de cremas para el cuidado de la piel, las cuales han tenido un gran éxito, pues como todos saben la chica tiene un gran imperio de cosméticos desde hace un par de años.

La foto de Kylie Jenner alcanzó más de tres millones de likes, además de varios comentarios donde le hacen saber a la socialité que se ve hermosa, además en la imagen aparece con un body rosa el cual se le miraba muy bien y es que no hay foto en que no se vea bien, pues por algo es considerada la reina de las redes sociales desde hace tiempo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con 200 millones de seguidores Kylie Jenner se sigue apoderando cada vez más de los fans, pues ella sabe muy bien como hacerse popular en redes y tiene muchas maneras, desde hacer un tutorial de maquillaje, hasta como vestir para diversos tipos de eventos, lo que sí es un hecho es que Kylie Jenner es mucho más popular que sus hermanas.

Muchos se siguen preguntando los secretos de belleza que usa Kylie Jenner cuando se levanta todas las mañanas y aunque muchos crean que es algo fácil es todo un ritual, pues la empresaria prepara todo su cuerpo antes de vestirse y lo hace en la ducha con varios aceites que usa para hidratar su piel, después usa algunos humectantes de su propia marca, para después lavar su cabellera.

Otro de los secretos de Kylie Jenner para verse hermosa es que todas las noches se desmaquilla y se lava muy bien la cara para evitar imperfecciones, pero saber que una buena alimentación es la indicada para que la bella mujer se vea espectacular, es por eso que no descuida su dieta para nada.

Kylie Jenner no solo es admirada por su belleza, también por ser una mujer que ha logrado un enorme imperio gracias a mucho esfuerzo, ya que desde muy joven ella quería dedicarse al mundo empresarial relacionado con la belleza y lo logró gracias a los cosméticos los cuales son todo un éxito.

Kylie Jenner desató la locura en redes sociales con una foto en la tina/Instagram

Pero eso no es todo lo que ha logrado Kylie Jenner, pues el haberse convertido en madre es algo que la llena de gratitud, ya que la chica es una mujer demasiado amorosa con su hija Stormi, quien al igual que ella tiene fama a nivel mundial, pues la hemos seguido en las redes de Kylie Jenner.

Aunque Kylie Jenner no está del todo enfocada en el mundo del modelaje, cada que la vemos posando para su linea de maquillaje, demuestra que sabe posar muy bien para las fotos por lo que le han dicho que comience una carrera al igual que Kendall Jenner, pero no es su fuerte.

Kylie Jenner también nos impacta cada que se cambia el color de cabello en Instagram, pues le gusta ser una mujer innovadora, incluso sus fans le comentan que tiene mucho mejor estilo que Kim Kardashian, quien fue quien lanzó a toda su familia a la fama mundial gracias al reality show Keeping Up with the Kardashians.

Cabe mencionar que en los últimos meses se ha dicho que Kylie Jenner supuestamente terminó con Travis Scott, por lo que ahora la joven se está dando la vida de soltera que siempre soñó, incluso hace unos meses se le vio de vacaciones en Francia, junto al modelo Fai Khadra.