Kylie Jenner se pone top extra chico y le queda muy ajustado

Kylie Jenner de 23 años de edad nos vuelve a dejar helados en redes sociales, pues hizo una de las suyas nuevamente al aparecer de lo más coqueta en Instagram con un top que al parecer era talla demasiado extra chico, pues se le miraba muy ajustado a la empresaria que lejos de ser criticada recibió halagos de todo tipo.

Fueron más de siete millones de likes los que recibió Kylie Jenner por la foto en la que modeló unos pantalones negros además del top blanco con el que dejó sin habla a sus fans quienes le dijeron que cada vez se ve mucho mejor, y es que muchos pensarían que después de que Kylie Jenner se convirtiera en madre dejaría atrás su lado coqueto, pero sucedió todo lo contrario.

"Quiero ser bella y encantadora como tú .. ¿Alguien quiere acompañarme a casa? Cada día esta siempre solo", "@ _tapita.p a primera vista pensé que estaba usando un pañal desearía verme tan bien usando unos Huggies", "Que maravilloso cuerpo", "Este atuendo lo es todo", "Que linda cartera para guardar mi autoestima", le escribieron a Kylie Jenner en la foto que alcanzó más de siete millones de likes.

Aunque el top fue un éxito en la foto el pantalón al parecer no lo fue todo, pues a muchos no les gustó que la empresaria haya posado del todo con dicho pantalón que para muchos se le miraba como un pañal, por lo que fue muy criticada dejando en claro que no siempre Kylie Jenner sabe escoger del todo bien sus outfits.

Pero lo que también llamó la atención de la foto de Kylie Jenner es que el padre de su hija, Travis Scott comentó la foto, pues desde hace tiempo se ha dicho que ambos famosos ya no están juntos, esto después de una infidelidad por parte del rapero, pero hasta el momento no se ha dicho nada sobre su relación.

Lo que sí es un hecho es que Travis Scott comentó la foto de Kylie Jenner con un emoji una cámara fotográfica, por lo que se podría decir que el cantante fue quien le tomó la foto a la bella socialité, pero no se ve rastro de él en la foto, aunque ocasionó que comentario llegara a los 32 mil likes.

Kylie Jenner con su extrovertido top blanco/Instagram

Recordemos que la belleza de Kylie Jenner siempre ha sido comparada con la de sus hermanas mayores, pues para muchos la modelo es la que mejor cuerpo tiene de todas u y aunque siempre se ha dicho que todo el clan Kardashian Jenner está operado, la supuesta cirugía de Kylie Jenner es una de las mejores, ya que tiene el mejor físico.

Pero si hablamos de Kendall Jenner podría hacerle la competencia a su hermana menor, pues ella se ve mucho más fitness que todas es decir un cuerpo más natural a base de ejercicio, aunque sus curvas no son del todo pronunciadas como el resto de las demás.

Otra de las razones por las que Kylie Jenner es muy admirada por sus millones de fans en todo el mundo, es por lo amorosa que es con su hija Stormi, pues a pesar de ser una mujer que trabaja demasiado, nunca descuida a su pequeña, con quien siempre trata de hacer actividades entre madre e hija.

Cabe mencionar que Kylie Jenner también se ha enfocado prioridad a su linea de cuidado la piel y es que al ver que su imperio de maquillaje fue un éxito, ahora se dio a la tarea de mantener el cuidado de la piel de sus fans, por lo que se está esforzando bastante.