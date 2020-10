Kylie Jenner se reencuentra con su ex Travis Scott a casi un año de su separación

Estados Unidos.- Ya casi de cumple un año desde que la empresaria Kylie Jenner y el rapero Travis Scott, padres de la pequeña Stormi Webster de dos años, se han tomado un tiempo separados y, aunque las sospechas eran que habrían regresado, ellos mantuvieron todo en secreto, pero el día de ayer tuvieron una inesperada reunión que emocionó a sus fanáticos.

Los padres de Stormi volvieron a mostrarse juntos en Instagram con fotografías que compartió Kylie con un atrevido atuendo que estaba conformado por un vestido transparente que dejaba ver su ropa interior, un chal de cuero café, guantes, zapatillas y bolso dorados, mientras qu él lució pantalones de cuero con sandalias y una camiseta beige que más tarde se quitó.

La expareja decidió vestir con la colección de Givenchy y aclamó las prendas, felicitando a la marca y dejando ver sus ganas por conocer más de lo que se viene en el futuro con Matthew Williams.

Kylie Jenner se reencuentra con su ex Travis Scot a casi un año de su separación. Foto: Instagram

Aunque hasta ahora ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el reencuentro, los seguidores de ambos están impacientes porque toquen el tema, todos quieren descubrir si la pareja está de nuevo junta o simplemente se reunieron para tomarse estas fotografías que, claro, son para promocionar la marca ya mencionada anteriormente.

Recordemos que la relación entre la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians y el intérprete del tema 'Sicko Mode' terminó hace casi un año, sin embargo, en varias ocasiones han demostrado que la prioridad de sus vidas es la pequeña Stormi, nacida en 2018, y por ello siguen trabajando juntos en una crianza compartida y sin limitaciones.

A mediados del mes de septiembre, una fuente le reveló a E! News que Kylie y Travis estaban perfectamente bien con la relación que mantenían en ese momento y, aunque no están juntos románticamente, están haciendo lo suyo.

"Su hija de dos años, Stormi, sigue siendo su principal prioridad", aseguró la fuente, explicando que esta pareja conformada por Kylie, de 23 años, y Travis, de 28, a menudo se unen por su pequeña y es que como ya se sabe, la socialité quiere todo lo mejor del mundo para su hija y seguramente estar alejada de su padre sería algo que pudiera afectarla, ya que se ha acostumbrado a estar con él desde que era una recién nacida.

La prioridad de Kylie y Travis es el bienestar de Stormi. Foto: Instagram

Asimismo, en marzo, en el cuadro del inicio de la pandemia mundial por coronavirus (Covid-19), otra fuente afirmó que la expareja estaba pasando juntos la cuarentena en la casa de la socialité en Hollywood Hills, la cual adquirió por nada más y nada menos que 36 millones de dólares, algo cercano a los 3 mil billones de pesos mexicanos.

Tras la publicación de la estrella estadounidense, famosos como Doja Cat, Khloé Kardashian, Malika, Khadijah, Kris Jenner y el mismo Travis Scott comentaron la fotografía destacando la gran química que esta pareja comparte pese a decidir dejar de lado su relación amorosa para enfocarse en el futuro y el bien de su hija.

Si la joven regresa con el rapero estaría siguiendo los pasos de su hermana favorita Khloé Kardashian, quien habría regresado con Tristan Thompson, su expareja y padre de su hijo, deportista con el que terminó su relación luego de que éste la engañara con Jordyn Wood, la exmejor amiga de Kylie Jenner.