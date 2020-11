Kylie Jenner usa mini bikini navideño para anunciar su nueva línea de maquillaje: The Grinch

Estados Unidos.- Kylie Jenner, anunció el lanzamiento de su colección de maquillaje “Grinch”, como solo ella lo sabe hacer, lo hizo en un diminuto bikini en color rojo alusivo a la navidad, a la orilla de la alberca, logrando captar la atención de sus millones de seguidores.

Ya en alguna ocasión Kylie Jenner, utilizó su increíble belleza para promover el voto en las pasadas elecciones presidenciales, tras el rotundo éxito, decidió hacer lo mismo pero con su propia marca, su nueva colección navideña de maquillaje "Kylie Cosmetics x The Grinch".

Esta vez dejó a sus fans boquiabiertos, al anunciar el lanzamiento de su colección de maquillaje: "Kylie Cosmetics x The Grinch" en un bikini navideño en color rojo, mientras posa sentada y espalda en su piscina de su nuevo complejo de Holmby Hills, mostrando en todo su esplendor su torneado cuerpo, bajo los rayos del sol que resalta un hermoso bronceado en su piel.

Mi colección Grinch sale mañana, se puede leer en la inscripción de la publicación de Jenner

En las fotos también se puede ver una botella de protector solar de Kylie Skin, otra de sus nuevas colecciones, pero ahora del cuidado de la piel.

Con toda una temática inspirada por completo en el Grinch, Kylie Jenner, añadió los mejores productos y las mejores fórmulas a este increíble proyecto con el que tiene fascinados a todos, productos como labiales, paletas de sombras, glosses, iluminadores y delineadores líquidos que, como siempre, son de la mejor calidad, con un precio variado desde $16 dólares.

Para el diseño de estos productos Kylie, para el empaque en donde se enviarán estos productos, eligió el concepto de todos los objetos de la Who-Ville, en modos distorsionados y colores llamativos, por si fuera poco, incluyó relleno de peluche en las paredes de este, dejando a todos soñando con la colección.

Una vez se abre la caja puedes encontrar un libro que se abre por la mitad en el que tiene la frase de portada: "How the Grinch stole the Christmas" ("Cómo el Grinch se robó la Navidad") y al abrirlo quedan al descubierto los increíbles productos y diseños con los que encantó a todo previo a la temporada decembrina.

Kylie Jenner ha estado promocionando activamente su nueva línea navideña, que es una colaboración con el libro de Dr. Seuss, "How the Grinch Stole Christmas", según lo publicado por msn.

Quiza la inspiración de esta nueva línea de maquillaje fue propia hija de dos años, Stormi Webster, pues al pregutarle a la empresaria si ya había visto la pelicula de “El Grinch”, aseguró: 'La vemos TODAS las noches'.

Cabe destacar que, Kylie Jenner siempre ha tratado de involucrar a su pequeña hija, Stormi, en la creación de nuevos productos, y sus colecciones navideñas no son la excepción.