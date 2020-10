Kylie Jenner vestida de Power Ranger, se convierte una vez más en la reina de Halloween

Una de las festividades favoritas de la joven empresaria y socialité Kylie Jenner, es el Halloween, una de las tradiciones más representativas de Estados Unidos. En años anteriores la hermana menor de Kim Kardashian se ha disfrazado de conejita playboy, de Ariel (La Sirenita), de Marilyn Monroe, de Barbie e incluso, de la cantante Christina Aguilera. Para este 2020 Kylie ha mostrado a sus millones de seguidores una versión muy a su estilo (muy sensual claramente) de uno de los Power Rangers.

Kylie Jenner llevó a cabo una celebración de Halloween en compañía de sus amistades más cercanas. La socialité está causando furor en internet por su disfraz de Power Ranger. Kylie se caracterizó del ranger rojo, optando por un crop top rojo en combinación con unos leggings ajustados; en su tonificado abdomen luce un cinturón blanco que va a juego con el resto de detalles blancos del conjunto, complementando su atuendo de Halloween con una larga peluca roja. Asimismo sus amistades eligieron otro de los colores de los trajes de estos superhéroes para sus disfraces.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En las stories de su cuenta en Instagram (red social en la que casi llega a los 200 millones de followers), Kylie Jenner compartió una serie de videos donde luce su disfraz de Power Ranger. Cabe mencionar que sus pronunciadas curvas le dieron un toque bastante sensual y provocativo.

¿Quiénes fueron los Power Rangers, en quienes Kylie Jenner se basó para su disfraz de Halloween?

Para quienes no lo sepan, Power Rangers fue una serie de televisión y una franquicia estadounidense del género Tokusatsu, versión de Super Sentai Series, una serie de televisión japonesa del mismo género. Se emitió desde el año 1993. Desde 2002 hasta 2009, la franquicia fue propiedad de The Walt Disney Company, pero fue readquirida en 2010 por Haim Saban. El 1 de mayo de 2018, se confirmó que la franquicia fue comprada por Hasbro.

El programa contaba la historia de un grupo de adolescentes que obtenían súperpoderes de una fuente conocida como red de metamorfosis, un dispositivo que les permitía transformarse para cumplir con su misión de salvar a la tierra de diversos villanos; al principio evitaban a toda costa los planes de la malvada Rita Repulsa. Muchas generaciones han crecido viendo las diferentes versiones de esta producción.

Por otra parte, después de 14 años de transmisiones que abarcaron 20 temporadas, el reality show "Keeping Up with the Kardashians" llegará a su fin. La temporada final de este programa de televisión saldrá a principios del 2021. La momager Kris Jenner manifestó en una entrevista a la revista Beauty Inc, que las redes sociales marcaron el final de este show donde el público ha estado muy de cerca en la vida de todas las integrantes del Clan Kardashian-Jenner.

Cuando empezamos, no había Instagram ni Snapchat o cualquier otra plataforma de ese estilo, el mundo ha cambiado. Ahora hay tantas redes sociales, que el espectador no tiene que esperar tres o cuatros meses para ver el siguiente episodio, podemos ofrecerles toda la información que uno podría desear para que la consuman en tiempo real.

De acuerdo con Kris Jenner, matriarca del Clan Kardashian-Jenner, esta es una de las razones por las que después de tantas temporadas, "Keeping Up with the Kardashians" llega a su final además, de los proyectos de cada una de sus hijas Kourtney, Kim, Khloé Kardashian, Kendall y Kylie Jenner.

En sus redes sociales Kim Kardashian publicó un comunicado, donde manifestó al respecto: "es con el corazón apesadumbrado que hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de 'Keeping Up with the Kardashians'. Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino".