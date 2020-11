Kylie Jenner y Travis Scott estarían juntos de nuevo como pareja

México. La famosa empresaria Kylie Jenner y el cantanteTravis Scott estarían juntos de nuevo como pareja, según comentarios en distintos portales de noticias. Días atrás ambos aparecieron juntos en público y mostraron una actitud cariñosa, lo que hizo suponer a muchos que habrían vuelto como pareja.

Pero Kylie Jenner compartió también unas fotografías en su cuenta de Instagram y en una de ellas aparece junto a Travis Scott y se muestran coquetos, en una actitud muy cariñosa, lo que hace suponer que ya se reconciliaron, destacan también muchos de los fans de la pareja en sus redes sociales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Foto de AFP

En varias ocasiones Kylie ha comentado que tiene ahora con Travis únicamente una relación amistosa, sobre todo por el hecho de que ambos son padres de una niña y por ella es que están en contacto y llevan buena comunicación, para darle un gran ejemplo.

Y tal vez por esa buena relación que la pareja lleva muchas personas piensan que "han vuelto" como pareja, y la realidad es que se llevan súper bien porque su amistad está por encima de todo, pero ni Kylie ni Travis han hablado abiertamente sobre si ya retomaron su relación sentimental.

Kylie es una de las celebridades más ricas de Estados Unidos y de las más seguidas en redes sociales también. Para fortuna suya, ha creado un gran imperio de belleza que incluye ropa y maquillaje para el cuidado de la piel que está a la venta en todo el mundo.

Kylie es un referente en el mundo de la moda y estilo, una cualidad que ha sabido aprovechar para crear una empresa de cosméticos o lanzar distintas colecciones de ropa, además en 2019 fue la influencer mejor pagada por cada publicación patrocinada en Instagram.

Foto de Instagram

Y entre 2014 y 2017 Kylie estuvo relacionada sentimentalmente con Tyga, quien es ocho años mayor que ella, y cuando terminaron, ella comenzó a salir con el rapero Travis Scott, esto en abril de 2017, y decidió dejarlo tras enterarse de varias infidelidades que él cometió.

En días pasados, Kylie, estrella indiscutible de Keeping up with the Kardashians, de 23 años de edad, confesó que su blleza se debe en parte a que recurre a las Skims, las fajas que vende su hermana Kim Kardashian, ya que le ayudan para marcar la figura y lucir espectacular.

Kylie sigue triunfando como empresaria y ahora promociona su colección Wild Thing, para lo que se vistió especialmente con atuendos que la proyectaron de una manera "salvaje" y tanto han encantado a sus millones de seguidores de todas partes del mundo.