Kylie Jenner y el éxito en la construcción de una marca por medio de la fotografía

Gracias al programa televisivo Keeping Up with the Kardashian en donde los televidentes conocieron a Kylie Jenner desde pequeña, e independientemente de la fama lograda por el clan Kardashian Jenner. La empresaria y socialité norteamericana hizo su propia marca personal por medio de las redes sociales y sus fotografías.

Probablemente, Kylie Jenner estuvo asesorada por especialistas de marketing digital, pero las evidencias indican que todo el crecimiento de su nombre en Internet fue hecho por ella misma, con ayuda de su hermana Kendall Jenner y sus sugerentes postales personales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tenemos otros casos en donde una buena fotografía permite a series y películas obtener los ingresos calculados en el proyecto y ejecución de una producción audiovisual, pero la marca Kylie Jenner vale miles de millones de dólares gracias a una agenda constante de fotografías y una sola red social, Instagram.

Leer más: Critican discurso de Billie Eilish por discurso en Premios Grammy

El imperio y estilo de vida lujosa construida por la menor de las Jenner, le dio el título de la multimillonaria más joven, aún cuando esté en dudas si lo declarado es lo que realmente posee.

Una fotografía fabulosa puede parecer trivial, pero no es una broma. Con la cantidad de tiempo que pasamos en línea, muchos de nosotros estamos inundados de imágenes desde el momento en que nos despertamos prácticamente hasta el momento en que nos dormimos. Eso significa que las imágenes pueden ser poderosas para compartir un mensaje, pero una imagen debe causar una impresión inmediata. Las fotos cautivadoras pueden inspirarnos a actuar. Caso en cuestión: el auge de influencers.

Leer más: Kylie Jenner presume cicatriz en su muslo izquierdo

El éxito de Kylie Jenner se debe precisamente a tener cautiva a sus fans y con el renombre lograr posicionar sus marcas y productos de cosméticos y belleza, porque esto es lo que precisamente vende y sus fans adquieren todo lo que ella recomienda, aún cuando la mayoría de las veces son sus propios productos.

Probablemente, nunca la veamos en la portada del Time pero una fotografía de ella en Instagram genera millones de dólares en acciones inducidas en compra.