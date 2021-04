Estados Unidos.- Aunque muchos creen que Kylie Jenner ha acudido a todo tipo de cirugías para mantener un físico de impacto, lo cierto es que la socialité ha logrado mantenerlo gracias a arduas rutinas de ejercicio y disciplinadas dietas, lo que ha evidenciado en más de una ocasión a través de su perfil en Instagram.

A través de su perfil en la plataforma de fotografías y videos, Kylie, de 23 años, compartió algunas fotografías de los cambios que ha logrado en su físico, sorprendiendo con un abdomen muy marcado y una cintura de impacto, pues es en lo que más se ha enfocado desde que inició una vida deportiva.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En las imágenes apreciamos de cerca ese impecable abdomen en un traje de baño color amarillo con textura que le favoreció demasiado, ya que además de estar en tendencia, tanto el estilo, como el color, fue la mejor opción para Kylie Jenner, quien es toda una coleccionista de estas prendas veraniegas.

Leer más: Una competencia de cuerpazos desataron Kylie Jenner y Kim Kardashian en bikini

Más de 16 millones de me gustas juntó la hermana menor del mediático clan Kardashian-Jenner, dejando en claro que es la reina de Instagram. Pero estas no son las únicas imágenes en las que posa presumiendo su abdomen bien marcado, en su perfil cuenta con varias publicaciones modelando trajes de baño o tops que dejan a todos enamorados.

Kylie Jenner y su envidiable abdomen de acero en bikini amarillo

Pero Kylie no es la única de la familia que ha logrado un cuerpo envidiable, pues sus hermanas no se quedan atrás y también se mantienen en forma. Cada quien a su manera y presumiendo por todo lo alto que poseen un cuerpo de impacto, tal es el caso de Khloé y Kim Kardashian o hasta Kendall Jenner, la súper modelo del clan.

Quien ha tenido el cambio físico más impactante ha sido Khloé, la pareja del basquetbolista Tristan Thompson, ya que ha evidenciado ante sus seguidores el cambio físico que ha logrado a lo largo de los años, todo gracias a su constancia, disciplina y perseverancia.

Leer más: En día de Pascua, Kendall Jenner copia un icónico atuendo de Selena Gómez

Sin lugar a dudas, las hermanas Kardashian-Jenner saben muy bien cómo mantenerse en el ojo público y seguir vigentes en el medio del entretenimiento. A pesar de que han pasado ya bastantes años desde que iniciaron en la pantalla chica con el reality show Keeping up with the Kardashians, continúan dando de qué hablar.