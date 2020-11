Estados Unidos.- Está de regreso una de las secciones favoritas de los fanáticos de Kylie Jenner y la familia Kardashian-Jenner, se trata de los videos que comparte la socialité, y hermana menor del clan, en YouTube, en donde presume por todo lo alto los buenos modales y la increíble personalidad que tiene a sus tres añitos su primogénita, la pequeña Stormi Webster, hija del rapero Travis Scott.

Como de costumbre, han aprovechado las festividades y fechas especiales para realizar un nuevo video desde la cocina, en esta ocasión fue para cocinar cupcakes con la temática de The Grinch, colección que actualmente promociona Kylie en su línea de maquillaje Kylie Cosmetics.

La hermosa empresaria se dejó ver junto a su hija Stormi preparando algunos cupcakes, compartiendo su receta personal con sus fanáticos y demostrando sus habilidades para la cocina, en esta ocasión para los postres, pero esto no fue todo, lo que dejó más enternecidos a todos fue que vistieron pijamas al juego del reconocido personaje gruñón y verde.

Kylie y Stormi causaron un revuelo en las redes sociales, reuniéndose en la cocina de la joven utilizando las mismas pijamas de franjas verdes y blancas, con el rostro del personaje en la parte de enfrente. Las pijamas están disponibles en un conjunto de dos piezas, un suéter con franjas de los dos colores en las mangas, así como la parte de abajo.

Kylie Jenner y su hija Stormi causan ternura en pijamas coordinadas Foto: Instagram

Este atuendo para dormir y pasar los días cómodamente son diseñados por la marca Hanna Andersson, están hechos de algodón orgánico para una mayor sensación de comodidad y así como la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians, tú también puedes adquirirla, ya que son de un precio accesible y fáciles de encontrar, pero tendrá que ser pronto, ya que seguramente se agotarán muy rápido, tal y como lo hizo la nueva colección de maquillaje de Kylie, "Kylie x The Grinch", que en cuestión de minutos se encontraba sold out en la página oficial de la joven.

Dicho conjunto está disponible para chicos y grandes, incluso para bebés, es decir, en todas las tallas. Su precio también resulta ser muy accesible, ya que por todo el set se pagan entre $700 y $1,000 pesos mexicanos aproximadamente, por lo que no puedes perder la oportunidad de adquirirlos y vestir igual que Kylie y su hija.

Entre más pasa el tiempo, más vemos a la pequeña Stormi Webster hacer presencia en el perfil oficial de Kylie, ya sea desde la cocina, en casa, viendo películas, disfrutando una velada juntas, desde la piscina, comiendo, bailando o simplemente pasando tiempo de calidad madre e hija, siempre está presente en todos los asuntos de su madre y ella demuestra ser una excelente mamá.

Así celebró Kylie Jenner el lanzamiento de su nueva línea de maquillaje. Foto: Instagram

Todos han estado encantados con Stormi durante los últimos años, ya que es una niña muy encantadora, pero también inteligente como ninguna otra, esto gracias al esfuerzo y tiempo que su madre le ha dedicado a su educación. Fanáticos, seguidores, amigos, familiares y colegas de trabajo le han escrito a Kylie para hacerle saber lo encantados que están con la pequeña.

Aunque las pijamas a juego pudieron haberse robado gran parte de la atención de los espectadores, lo cierto es que la actitud y los buenos modales que tiene Stormi son una parte fundamental de que sea una niña tan querida por todos en el mundo, ya que durante el video que compartió Kylie en YouTube, de aproximadamente seis minutos de duración, se le puede escuchar siendo lo más gentil y atenta con su mami.

Frases como "Te amo tanto", "Gracias mami", "Tú puedes hacerlo, mami", "Eres hermosa mami", fueron las que destacaron entre la conversación entre Kylie y Stormi, la pequeña se mostró de lo más atenta y linda con su madre que todos han quedado encantados. Kylie, por su parte, también habló con su hija y le dijo: "Soy muy feliz de volver a hacer esto juntas... Gracias por cocinar conmigo otra vez".