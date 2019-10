Kylie Jenner y su increíble vestido para la boda de Los Biebers

Kylie Jenner sorprendió a sus seguidores al publicar un par de fotografías de cómo lució en la reciente boda de Hailey y Justin Bieber.

Con un vestido color oro, con una sensual abertura en el pecho, un increíble corte para mostrar el muslo, el cabello recogido y zapatillas abiertas, Kylie se llevó el protagonismo de las invitadas a la tan esperada boda de las estrellas estadounidenses.

El vestido marcaba perfectamente la escultural figura de la hermana menor del polémico clan Kardashian-Jenner, liderado por Kim Kardashian y fue complementado con un pequeño bolso en forma de mariposa, como homenaje a su primogénita de un año, Stormi Webster.

Sin duda alguna, la famosa estrella del reality show 'Keeping Up With the Kardashians', fue una de las mejores vestidas de la noches.

Hasta el momento, la primera serie de fotografías cuenta con más de 7 millones de me gustas y la segunda con casi 2 millones, con miles de cometarios, los fanáticos halagaron el maravilloso atuendo de la joven de 22 años.