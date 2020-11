Kylie Jenner y sus adorables fotografías junto a su hija Stormi

Es un común que la joven multimillonaria Kylie Jenner publique fotografías en traje de baño, en las que muestra sus pronunciadas curvas, imágenes que dejan sin palabras a muchos de sus seguidores. Asimismo la socialité publica fotografía y videos del emporio de su propia línea de maquillaje, estilo de vida y las fiestas junto a sus amistad. Sin embargo, una de las publicaciones que más disfrutan sus millones de seguidores, son las fotografía que comparte junto a su hija Stormi.

En sus redes sociales podemos encontrar una gran variedad de imágenes de Kylie Jenner y Stormi, que en verdad, enternecen el corazón al ver a madre e hija. En varias ocasiones la joven empresaria de 23 años de edad, ha expresado lo mucho que la maternidad la ha cambiado. Esto lo podemos corroborar al ver las fotos y videos que postea la hermana menor de Kim Kardashian. "Ver el mundo a través de sus ojos", expresó Kylie en una de estas imágenes junto a su primogénita.

Kylie Jenner y su hija Stormi, una imagen dice más que mil palabras. Foto: Instagram @kyliejenner

En otra publicación en su feed de Instagram, Kylie Jenner y su hija Stormi posan ante la cámara en uno de los lujosos autos de la socialité: "supe que gané cuando te tuve", escribió.

Anteriormente Kylie Jenner se sinceró ante sus millones de followers al llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, donde habló sobre la maternidad y los cambios que ha sufrido desde que dio a luz a su hija Stormi. En aquella ocasión la socialité estadounidense reveló que tras convertirse en mamá tiene estrías en sus senos, glúteos y muslos, pero que no ha tratado de deshacerse de ellas. "Simplemente los acepté como un pequeño regalo de Stormi ja ja ja", respondió con humor.

Foto: Instagram @kyliejenner

Dentro de la sesión de preguntas también confirmó el deseo darle un hermanito a su hija: "no puedo esperar para tener más bebés", le escribió a un fan quien le preguntó si planeaba tener más hijos, sin embargo, Kylie Jenner ha revelado que aún no está preparada, por lo que embarazarse le tomará un tiempo.

¿Por qué Kylie Jenner terminó su relación amorosa con el papá de su hija Stormi?

Stormi Webster, de dos años de edad, es fruto de la relación amorosa que tuvo Kylie Jenner con el rapero Travis Scott. El año pasado la hermanita de Kim Kardashian se vio envuelta en un gran escándalo tras dar a conocer su separación de Travis. Supuestamente el motivo de esta ruptura fue por una infidelidad por parte del también productor musical originario de Houston, Texas.

La relación entre Travis Scott y Kylie Jenner comenzó en 2018, luego de un concierto del rapero en el Festival Coachella; desde este momento ambos quedaron flechados. "Después de nuestra primera cita me dijo que tenía que volver a su gira y que qué me gustaría hacer, porque obviamente nos gustábamos, me fui con él y efectivamente, al final me pasé toda la gira a su lado", contó la joven empresaria anteriormente en una entrevista para la revista GQ.

Eran una de las parejas favoritas y más seguidas por los paparazzis del showbiz, sin embargo, de un momento a otro esta historia de amor se terminó. "Kylie y Travis han terminado y reiniciado en varias ocasiones a lo largo de su relación, Kylie todavía ama a Travis y no es considerado un rompimiento definitivo para ninguno de los dos", contó una fuente a la revista Us Weekly. Tras anunciar en 2019 su separación, al poco tiempo surgieron los rumores de que Travis Scott había sido infiel a Kylie Jenner con la celebridad de redes sociales Rojean Kar (mejor conocida como YungSweetRo) de 27 años de edad.

Ante todos los rumores de una infidelidad del padre de su hija Stormi, Kylie Jenner escribió en su cuenta de Twitter, "Travis y yo estamos en buenos términos y nuestro enfoque principal ahora es Stormi, nuestra amistad y nuestra hija son prioritarias".

Aunque Travis Scott y Kylie Jenner ya no están junto, mantienen una buena relación por su hija Stormi. Foto: Instagram @kyliejenner

En octubre de 2019 el rapero Travis Scott se defendió de estas acusaciones a través de sus redes sociales: "realmente afecta cuando ves cosas falsas que se dicen sobre ti una vez más, estas historias falsas sobre mí de una infidelidad simplemente no son ciertas". Cabe recordar que antes de esta relación amorosa, Kylie Jenner sostuvo un noviazgo con el también rapero Tyga. Su relación también terminó por una supuesta infidelidad. El rapero la habría engañado con la modelo británica Demi Rose.