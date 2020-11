Estados Unidos.- Considerada como una de las divas del pop más grandes del mundo, Kylie Minogue no ha frenado su carrera y ha causado gran sensación en Internet tras el lanzamiento de su nuevo álbum titulado "Disco", el decimoquinto de su carrera artística de más de 30 años, una fusión de ritmos actuales y ritmos noventeros que fueron muy exitosos en aquella época y actualmente se encuentran de moda.

Exitosa por emblemáticos temas de la música pop como 'Locomotion' y 'I should be so lucky', por lo que regresa a rendirle un homenaje a toda aquella música, ritmos e influencias que reinaron en los años 70, 80 y parte de los 90, pero sin dejar a un lado letras y sonidos contemporáneos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sonidos con los que ha experimentado en producciones como 'Light years' o 'Fever', siendo este último de donde nace el éxito 'Can't get you out of my head', por lo que hoy, con gran comodidad, maneja el género y todas las influencias musicales que vivió en aquel momento de su vida.

Su poderoso regreso ha sido fascinante para todos y en las redes sociales han demostrado lo felices que están con este lanzamiento, del cual se destacan sencillos como 'Say something' y 'Magic', logrando recibir miles de halagos e incluso, aseguran que la cantante de 52 años ya "salvó este 2020" con su nueva música.

Kylie Minogue salva el 2020 con el lanzamiento de su nuevo álbum "Disco". Foto: Instagram

"Disco" ha tenido una recepción excelente, no sólo entre sus fanáticos y conocedores de la buena música, sino también por los medios especializados y críticos del género musical, logrando colocarse en lo más alto de las listas de popularidad junto a estrellas como Dua Lipa, Ariana Grande y Lady Gaga, que han gobernado recientemente.

Por si fuera poco, la estrella ha organizado un espectáculo de lujo para sus fieles seguidores, se trata de "Kylie: Infinite Disco", un concierto de 50 minutos que se transmitirá el próximo 07 de noviembre en línea, una reunión eufórica para presentar su nuevo material discográfico.

Dicha actuación contará con muchas canciones de "Disco" en vivo, así como con algunos temas clásicos de la cantante que la han hecho ganarse el título de una Diva del Pop, pistas que han sido seleccionadas exclusivamente para este concierto. Sus colaboradores serán Biff Stannard y Steve Anderson, quienes han trabajado a su lado desde hace mucho tiempo.

Este 07 de noviembre ofrecerá un show en línea. Foto: Instagram

El concierto no estará disponible después de su transmisión oficial, este será emitido por única vez este 07 de noviembre, la única manera de verlo será en línea con un boleto que se consigue en la página oficial de la intérprete.

La estrella Kylie Minogue, nacida como Kylie Ann Minogue en Melbourne, un 28 de mayo de 1968, es una cantante, compositora, productora musical, bailarina y actriz australiana, conocida notablemente por su álbum "Fever", de 2001, y su exitoso sencillo 'Can't Get You Out Of My Head', el cual le valió dos distinciones en los premios Brit en 2002. desde el inicio de su carrera ha vendido 80 millones de producciones musicales en el mundo.