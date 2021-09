"LALISA" de BLACKPINK llega con su debut como solista, para apoderarse de la industria musical

El momento que todo el BLINK espera con ansias desde hace ya mucho tiempo (¡ya era hora YG Entertainment!), al fin se llevó a cabo: ¡el debut como solista de Lisa! La rapera y cantante del girl group BLACKPINK lanzó su primer single álbum en solitario "LALISA" (título en honor a su nombre de nacimiento Lalisa Manoban). "Sigo sintiéndome nerviosa y todavía no puedo creerlo", expresó la también modelo y bailarina profesional tailandesa, durante una conferencia de prensa.

"Debido a que este es mi primer álbum en solitario y también porque el título del álbum es mi nombre Lalisa, tiene mucho significado para mí, muchas gracias a los BLINK que esperaron mi debut en solitario durante mucho tiempo, trabajé duro para prepararme".

La canción principal de su single álbum, "LALISA", es una fascinante pista de hip hop con un riff de metal audaz y un ritmo dinámico; fue compuesta por 24, Bekuh BOOM y Teddy (los dos últimos también estuvieron a cargo de la letra).

Lisa expresó que a través de su álbum, quería mostrar su lado más genial: "quería mostrarme, Lalisa, exactamente como soy, por eso terminé usando este título". La integrante de BLACKPINK resaltó que con esta canción, "realmente puedo mostrar la fuerza de mi nombre y mi lado seguro". Espera que cuando las personas escuchen "LALISA", digan: "vaya, esto es todo, esto es algo que solo Lisa puede hacer, la coreografía también es fácil de bailar, así que espero que te diviertas bailando".

Tanto la canción como el MV, están impregnados con su herencia tailandesa: "quería que 'LALISA' tuviera un toque tailandés, el set y el atuendo también capturan bien esa vibra tailandesa. Después de que dije que quería incluir una vibra tailandesa, Teddy arregló la canción en un estilo tailandés y me conmovió mucho". Una parte de la canción dice:

Sí, levanta mi cuerpo más alto

Quiero que hagas sonar la alarma

Díselo al mundo, besa mi nombre

Di Lalisa, ámame, Lalisa, ámame

Llámame Lalisa, ámame, Lalisa, ámame

Tú conoces la actitud

Qué más quieres

La más ruidosa de la habitación

Recuerda mi nombre que está justo frente a ti

Amas un poco de L.A.L.I.S.A

No puedes verme aunque te muestro todos mis caminos

De Tailandia a Corea, y ahora acá, fui directo a la garganta

Ser las mejores de todos los tiempos no es una fantasía

La corona negra azabache y rosa nos pertenece

Su primer álbum en solitario incluye el B-Side "Money", una canción de hip hop que todos pueden disfrutar, "tan pronto como lo escuché, realmente quise ser yo quien lo cantara".

Durante la rueda de prensa virtual, Lisa también compartió lo que realmente espera con su lanzamiento como solista:

En lugar de centrarse en las clasificaciones, espero que la gente vea que Lisa también tiene este lado, si puedo hacer felices a los BLINK con mis canciones y actuaciones, estoy satisfecha.

Cabe recordar que en el 2020 tras el lanzamiento del primer full álbum de BLACKPINK, "The Album", YG Entertainment (agencia que lanzó y representa al girl group), manifestó que todas las chicas de la banda tendrían su debut como solista en el siguiente orden: Rosé, Lisa y Jisoo.

La primera cantante de BLACKPINK en tener su debut como solista fue Jennie; en noviembre de 2018 lanzó la canción "SOLO". En marzo de 2021 Rosé lanzó "R", su primer single álbum como solista que incluye la canción principal "On The Ground" y el B-side "Gone". Ahora el BLINK espera el debut en solitario de Jisoo.

Leer más: ¿Cuál es la canción de BTS que forma parte de la banda sonora en la vida de sus fans?