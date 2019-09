La mujer por la cual El Chapo invitó a Kate del Castillo a salir

La actriz mexicana Kate del Castillo fue contactada por Joaquín "El Chapo" Guzmán durante 2015 y esa sería, según lo ha comentado Kate en distintas entrevistas, la "mayor aventura de su vida". Jamás imaginó lo que se le vendría a su vida.

Kate del Castillo y "El Chapo" Guzmán se encontraron frente a frente debido a que él la mandó llamar porque tenía ganas de que se hiciera una película autobiográfica de su vida. Pensó en que Kate podría ayudarlo.

"El Chapo" la mandaría buscar, y tras encontrarse, charlaron y también se echaron unos tequilas. El encuentro, según se relató en distintos portales de noticias, habría sido el 2 de octubre de 2015.

Kate del Castillo y el actor Sean Penn, quien fue contactado por ella con la intención de que también formara parte del proyecto de la película de "El Chapo", se reunieron con el narcotraficante sinaloense condenado recientemente a cadena perpetua.

En dicha reunión, los actores y "El Chapo" platicaron y hasta tomaron tequila, pero lo inesperado sucedería cuando Guzmán tomó la decisión de cederle a Kate los derechos de su obra de vida.

Por primera vez en mi vida me embarqué en algo diferente: tequila. No sólo me gusta tomarlo, me apasiona el agave que viene de la tierra. Es una bebida noble, sobre todo me gusta porque es México", habría dicho Kate.