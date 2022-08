La Academia 2022: ¿Erasmo Catarino desairó a Rubí? Explica porqué la dejó plantada en el escenario

La gran final de La Academia 2022 se lleva a cabo este fin de semana, con dos conciertos donde los cinco finalistas Andrés, Cesia, Nelson, Mar y Rubí demostrarán todo lo que han aprendido a lo largo de estas semanas en el reality show producido por TV Azteca. ¿Quién será el ganador? Esta noche se dará a conocer durante la transmisión en vivo por Azteca Uno, a partir de las 20:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).

Durante el concierto de ayer sábado surgió una nueva controversia, en la que estuvo involucrada Rubí Ibarra, "la quinceañera más famosa de México", pues, al parecer, fue desairada por el cantante Erasmo Catarino, conocido como "El conde de Xalpatlahuac", ganador de la cuarta generación de La Academia.

Los finalistas cantaron a dueto con los ganadores de anteriores generaciones de La Academia: Andrés con Myriam Montemayor (primera generación), Cesia con Érika Alcocer (segunda generación), Mar con Erik Sandoval (novena generación) y Nelson con Paola Chuc (onceava generación).

Rubí Ibarra debía cantar a dueto con Erasmo Catarino, sin embargo, al final de cuentas, la joven originaria de San Luis Potosí, México, compartió el escenario con Menny Carrasco, quien obtuvo el quinto lugar en la séptima generación de La Academia.

A través de sus redes sociales, Erasmo Catarino explicó el por qué se negó a cantar con Rubí Ibarra, señalando no tener nada en contra de ella, sino que todo se debió por unos desacuerdos con la producción de La Academia.

El cantante había propuesto dos canciones para el dueto con Rubí, temas que él ya se sabía, pues no tenía tiempo de ensayar con la joven participante, debido a varios compromisos laborales. Sin embargo, el pasado jueves, la producción le informó que no interpretarían ninguna de las canciones que les propuso.

"Me dicen el jueves, 'pues no va a ser el tema que traen para el dueto', les digo: 'no puede ser si no cantamos uno de esos dos temas, yo no puedo ir porque estoy ocupado, yo volaría inmediatamente de donde anduviera para poder llegar nada más el sábado, exactamente rayando, para poder estar sabiendo que Rubí ya se aprendió el tema'".

Erasmo dejó muy en claro que si para el dueto no se elegía una de las dos canciones que sugirió, no asistiría al concierto de La Academia, ya que se arriesgaba a que la presentación saliera mal, al no haber tenido tiempo para ensayar.

"La producción sabía, se los aclaré: 'si no voy con un tema que yo me sé, yo no me voy a exhibir, ni voy a salir mal', ¿por qué? Porque cualquiera tiene que ensayar, por muy chingón que seas, tienes que ensayar y aprenderte bien el tema".

Te recomendamos leer:

Cabe mencionar que estas declaraciones de Erasmo Catarino, surgen tras las críticas que recibió en redes sociales, por supuestamente haber desairado a Rubí.