La Academia: Jueces destrozan a Carlos Torres por "poliamoroso"

Claramente no podía haber otra generación de La Academia sin algo de drama, pero a diferencia de las anteriores temporadas, en esta ocasión uno de los académicos, Carlos Torres mantiene un triángulo poliamoroso con Dalú, otra de las participantes originaria de Culiacán, Sinaloa y Aranza, su novia quien afuera lo espera junto a su hija, menor de la que él se hace cargo.

Desde los primeros programas, la química entre Carlos y Dalú fue evidente tanto para el público como para los jueces del programa, entonces los comentarios sobre la relación de los jóvenes salieron a relucir y es que pese a que se permiten relaciones dentro de la institución el joven originario de Jalisco no es soltero.

Carlos Torres fuera de la Academia tiene una relación estable con Aranza, una joven que tiene una hija de una anterior relación y de quien el joven se hace cargo, sin embargo, a él esto parece no importarle, ya que, aunque mucho se les ha pedido teminar con esto, los alumnos persisten en tener algo más que una amistad.

Es por ello que tanto el director Héctor Martínez, como los jueces del programa se han ido en su contra, esto porque de acuerdo con Alexander Acha, "no se poner los pantalones" para tomar una decisión; seguir con Aranza y terminar todo con Dalú dentro de la escuela o terminar con Aranza y hacer las cosas bien con Dalú.

Mientras el joven fue calificado por su terrible desempeño al interpretar "Para amarnos más" de Manuel Mijares, Héctor aseguró que su afectación en su estancia en la competencia de talentos podría ser más que sus interpretaciones, pues su actitud deja mucho que desear y da mucho de qué hablar.

Pero los regaños no terminaron ahí, Héctor Martínez, director de La Academia, aseguró estar harto del joven y sus "problemitas", que son babosadas comparadas con cosas serias como las de la mayoría de los concursantes.

Antes de ser mandado a su lugar, Adal Ramones también quiso expresar su opinión ante la actitud de Carlos y lo que está demostrando a televisión abierta y por medio de las transmisiones en vivo del programa y comentó:

Yo no sé por qué estén pasando Aranza y su hija, que te ven en cada programa y que te ven en estas escenas (donde apareció muy cariñoso con Dalú). No sé qué haya en la mente de Dalú, porque se ve que es una mujer muy fuerte y muy estratega, el que se está haciendo daño eres tú. No es la mejor forma de seguir en "La Academia" y no es la mejor forma de construir una carrera".