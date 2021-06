La Adictiva lanza "Huaraches Empolvados" y tiene una dedicatoria muy especial

México. La agrupación La Adictiva, originaria de Sinaloa, da a conocer su nuevo tema Huaraches Empolvados de la inspiración de la cantautora Érika Vidrio y tiene una dedicatoria muy especial.

La Adictiva estrenó en plataformas digitales dicho tema y lo dedica especialmente a todos los papás del mundo, puesto que en la letra de Vidrio se refiere a ellos de una manera muy especial.

Huarachas Empolvados es un homenaje al padre amoroso, consejero y ejemplo a seguir, recordando y agradeciendo lo que hace día tras día por sus hijos, lo comparte La Adictiva en sus redes sociales.

Me enseñó la vida desde la pobreza pero con riqueza, eso me decía, desde muy chiquillo me enseñó a ganarle a la luz del día, gracias a sus manos saben trabajar las mías”, dice parte de la letra de la canción.