La Arrolladora Banda El Limón no se estanca, se renueva; para muestra "En contra de mi voluntad"

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho es sinónimo de 42 años de trayectoria musical, sinónimo de más de 53 canciones en los primeros lugares de popularidad, una agrupación musical orgullosamente sinaloense, ganadora de prestigiosos premios, como los Latin Grammy, premios Billboard y más. La vida les ha dado limones y ellos se han encargado de hacer limonada, logrando consagrarse como una de las grandes agrupaciones del Regional Mexicano, poniendo el nombre de Sinaloa muy en alto.

"Hay mucho talento empujando, a mí me dicen, gracias a Dios y gracias a este público que tenemos: 'oye, cómo le hace La Arrolladora para mantenerse'", manifestó Don René Camacho en una agradable charla con Debate. "Yo creo que la clave del éxito es trabajar día y noche, no decir ‘no’ a un espacio que te brinda un periódico, que te brinda una radio, a un espacio que te brinda la televisión, La Arrolladora agarra lo que venga, cumple con los espacios que le ofrecen".

La Arrolladora Banda El Limón lanzó su nuevo álbum de estudio "En contra de mi voluntad", producción discográfica en la cual trabajaron con reconocidos compositores como Edén Muñoz (de Calibre 50), Joss Favela, Horacio Palencia, Espinoza Paz, Jesús Cháirez, Geovanni Cabrera, Gussy Lau, José Isidro Beltrán y varios más. "Muy buenos compositores rodean a La Arrolladora, compositores de grandes ligas", expresó Don René Camacho, líder y fundador de la banda sinaloense.

Antes del estreno de "En contra de mi voluntad" fueron lanzados varios sencillos como "Igual", "Cómo te olvido", "Ojalá que te enamores" y otros más. Don René Camacho resaltó que las 14 canciones que conforman su nuevo álbum fueron escogidas para que fueran éxito.

"La Arrolladora siempre trabaja así, no pone un tema bueno para que sea un sencillo, sino que pone casi la mayoría de los temas para que sean éxitos todos, ahorita en la actualidad es la modalidad que hay, ya tenemos ahorita ocho canciones que han sido sencillos, entonces ya no vamos a dejar un tema en la duda de que digan: 'hubieran sacado el tema fulano, éste estaba bueno para sencillo', ahorita ya no va a pasar eso, estamos avanzando bastante, todos los temas los estamos haciendo sencillos, hasta que se acabe el disco"

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho...no defrauda

La agrupación sinaloense también es sinónimo de lanzar álbumes de calidad y en esta ocasión, con "En contra de mi voluntad", no fue la excepción. El disco también incluye "Mi primer derrota", un tema ranchero de la autoría de Edén Muñoz, donde se refleja el sentir de muchos seres humanos con el corazón roto, en otras palabras, soldados caídos por las penas del amor.

"Se lo encargamos a la gente, es un disco que lo van a escuchar completito, está muy bueno el disco, sobre todo este tema que estamos promoviendo ahorita (Mi primer derrota), ahora para Semana Santa yo te aseguro que este tema que dice: 'hígado me falta y alcohol me sobra' lo va a adoptar el público". Don René Camacho asegura que no habrá una canción del álbum que no sea del agrado de sus fieles fans.

Un disco al estilo de La Arrolladora, no defraudaremos al público, estamos trabajando para ellos, para que siempre estén al pendiente de lo que está haciendo La Arrolladora.

Previo al lanzamiento del álbum en mención, gran furor provocaron La Arrolladora Banda el Limón y la cantautora chilena Mon Laferte, con la colaboración que llevaron a cabo en la versión banda del tema "Se me va a quemar el corazón". El fundador de la banda sinaloense comentó que dicha colaboración "representó mucho para nosotros, en primer lugar por los comentarios del público, les gustó bastante, y segundo, hicimos muy buena química Mon Laferte y nosotros, sobre todo a mí me cayó muy bien, y a la agrupación, creo que estábamos como esperándolo, tanto Arrolladora como Mon, nos encantó la química que hicimos".

"Nos vamos a colgar una medalla", dijo Don René Camacho con toda humildad, al mencionar que la experiencia musical que tienen y al contar con los elementos adecuados, pueden hacer cualquier tipo de ritmos y cualquier género musical, "podemos convertirlo al estilo de La Arrolladora, siempre es bueno innovar en géneros musicales diferentes".

La Arrolladora se mantiene en constante actualización ante las nuevas olas que llegan a la industria musical, esto con la finalidad de llegar a las nuevas generaciones e inculcarles el amor y pasión por la música de la tambora sinaloense. "Estamos tratando de llegar al gusto de esos jóvenes, que son muy exigentes, parece ser que lo estamos logrando, mucha gente nos ha felicitado por el cambio que le hemos hecho a la banda, que se oye tan bien, no nos quedamos estancados, sino que le estamos buscando la corriente a las nuevas generaciones, parece ser que ahí la llevamos, nos han felicitado por los temas, por todo lo que han escuchado de nuestros discos".